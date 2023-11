Alejandro Sanz le cerraría las puertas al amor, aseguran que sus parejas lo buscan por interés y fama

Alejandro Sanz ha dado de qué hablar recientemente debido a los supuestos problemas económicos y legales que atraviesa, algo a lo que se sumó el preocupante mensaje que compartió en redes sociales con el que revelaba no sentirse bien en lo emocional. Al respecto, una fuente cercana al cantante reveló que esto ocurriría tras darse cuenta de la verdadera intención de sus exparejas al buscarlo sólo por interés y fama.

Niegan crisis económica de Alejandro Sanz

En 2019 el intérprete de “Cuando nadie me ve” se divorció de Rachel Perera comenzando así un intenso pleito legal debido a que estaban casados por bienes mancomunados. Esto motivó algunos movimientos del cantante por lo que surgieron rumores de una crisis económica, así lo reveló una fuente cercana a él en entrevista para la revista TVNotas.

Niegan crisis financiera de Alejandro Sanz. Foto: IG @alejandrosanz

“Alejandro dejó de pagar a propósito. No porque no tuviera con qué saldar la deuda de alrededor de siete millones de dólares. Prefirió que el banco se quedara con el dinero que ya había pagado a que ella recibiera la mitad del costo total de la propiedad”, dijo la fuente al ya mencionado medio detallando que Perera exigía el 50 por ciento de la fortuna de Sanz y también habría solicitado a las autoridades que se congelaran sus cuentas.

¿Buscan a Alejandro Sanz por interés?

En mayo pasado el cantante compartió un mensaje en sus redes sociales con el que generó gran preocupación entre sus fans, pues revelaba no estar bien emocionalmente: “Estoy triste y cansado (…) Estoy trabajando para que se me pase, llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”.

La persona cercana al cantante señala que los problemas emocionales de Sanz derivaron de darse cuenta que sus parejas lo buscan por interés y no por amor. Además, confirmó que fue el también compositor español quien puso fin a su romance con la artista cubana Rachel Valdés ya que ella deseaba casarse y tener hijos, aunque él no deseaba pasar por el mismo proceso que sus relaciones anteriores.

“Ha sido espléndido con las madres de sus hijos. A Jaydy le dio la pensión de su hija y a ella de 15 mil dólares mensuales hasta que Manuela cumplió 18 años. A Valeria, la mamá de su hijo Alexander, le compró un departamento en Miami, le dio camioneta de lujo y una pensión de cerca de 20 mil dólares mensuales. A los hijos pequeños, en 2019, les daba 20 mil dólares mensuales a cada uno más seguros, escuela y más”, añadió.