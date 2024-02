Pink hace una pausa en su concierto para dar palabras de aliento a una fan en labor de parto | VIDEO

La cantante hizo una pausa para desearle buena suerte a la futura mamá. Instagram/@pink

El poder de la música de Pink parece tener un efecto sorprendente, como lo evidenció un incidente durante su concierto en Australia el pasado viernes 9 de febrero, donde una fan entró en proceso de parto mientras se encontraba disfrutando de un concierto en vivo de la cantante. Pero lo más sorprendente es que este curioso evento no fue aislado, ya que otras mujeres también han experimentado el inicio del trabajo de parto mientras disfrutaban de la actuación de la cantautora en su actual gira.

Mujer entra en labor de parto durante concierto de Pink

Todo sucedió durante el inicio de su gira australiana del "Summer Carnival Tour" en Sidney, Australia; mientras Pink se encontraba realizando su show, la cantante notó que una de las miles de espectadoras se encontraba en labor de parto, por lo que decidió interrumpir su actuación y aunque en un inicio no había notado lo sucedido, los miembros de su equipo le informaron tras bambalinas sobre la situación.

La cantante detuvo su show al notar la situación por la que atravesaba la futura madre.

Fotografía: Instagram/@pink

La reacción de Pink fue una mezcla de asombro y emoción al considerar que su música podría inducir el parto y entre risas, expresó su incredulidad y animó a seguir cantando. Pero en medio de la conmoción le dedicó a la futura madre unas dulces palabras para acompañarla durante esta nueva etapa: "¡Buena suerte! Todo irá bien. Será increíble", afirmó.

Y por si esto no fuera poco, lo más sorprendente es que este no es el primer caso de parto durante los conciertos de Pink en su actual gira ya que Angela Mercer, comenzó a sentir contracciones poco después de llegar al turno del tour en Boston en agosto del año pasado. Junto con su familia, se trasladó rápidamente al Brigham and Women's Hospital, donde vivió una experiencia memorable que compartió en Facebook.

La gira de Pink, que inició en junio en Inglaterra y concluirá en noviembre en Florida, ha sido testigo de estos singulares momentos que demuestran el impacto emocional y físico que la música puede tener en las personas.

Fotografía: Instagram/@pink

Momento exacto en el que Pink le da palabras de aliento a la futura madre