"Te estás muriendo": Pato Levy, hijo de Talina Fernández, preocupa por delicada declaración de su doctor

Tras la muerte de la conductora Talina Fernández, el menor de sus hijos encendió las alertas entre sus fanáticos por su delicado estado debido a un problema en el corazón por el que necesita de una cirugía. Patricio Levy dio detalles al respecto y señaló que su salud ha empeorado y busca ser atendido cuanto antes por lo que acudió a urgencias en los últimos cinco días buscando ser hospitalizado.

Preocupa salud de Pato Levy

En entrevista para el programa de espectáculos “Ventaneando”, el menor de los Levy explicó que ha intentado sin éxito ser hospitalizado por la cirugía que requiere en el corazón, durante este tiempo su salud ha empeorado y ahora fue enviado a otro nosocomio por complicaciones.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian se sincera sobre la afección que está dañando su piel y le deja dolorosas marcas

Thalía confirma en redes tiene disgeusia: ¿qué es esta extraña enfermedad?

“Mi corazón está fallando y es una cosa integral, en donde como falla el corazón tengo como 60 litros de agua reteniendo. Toda esa agua empuja a todos los órganos, entonces me duele todo, me tienen que ver los pulmones, el hígado, el corazón… El doctor me dijo: ‘De verdad te estás muriendo’, entonces ya me tomo las cosas en serio”, dijo.

Pato Levy vende cosas de Talina Fernández

En octubre del año pasado Patricio Levy dividió opiniones en redes sociales por el bazar que organizó en la Ciudad de México donde vendió algunos de los preciados artículos de su mamá, la llamada "Dama del buen decir". Explicó que el propósito era cubrir la cuenta que aún tenía pendiente en un hospital y costear la cirugía que necesita en el corazón.

Levy se dijo angustiado por su salud y en entrevista a TVNotas señaló que podría quedarle poco tiempo de vida: “Dudo que dure mucho más tiempo aquí en la tierra. Me diagnosticaron una arritmia. Estoy muy mal, creo que mi mamá me está llamando, mi jefecita desea que estemos juntos en la misma fiesta”.