"No tiene caso derramar una lágrima", Paquita la del Barrio hace un sabio consejo a Belinda después de escuchar Cactus

Hace algunas horas la industria musical se sacudió con el esperado regreso de Belinda y es que la icónica cantante no sólo anunció que su descanso había terminado, sino que hizo un retorno triunfal con el estreno de su sencillo "Cactus" que ha estado envuelto en varios rumores ya que la letra hace algunas referencias muy precisas hacia su relación pasada con Christian Nodal. Son millones las reproducciones que ya acumula este tema y aunque muchas mujeres se han sentido identificadas con la letra de esta canción, hay algunas otras que envían consejos a la cantante y una de ellas ha sido la icónica Paquita la del Barrio.

Paquita la del Barrio envía poderoso mensaje a Belinda

Es bien sabido que Paquita la del Barrio ha experimentado numerosas historias de amor y desamor, siendo la música el medio perfecto para expresar su sentir y es con esa marcada trayectoria que la intérprete de 76 años le envió un poderoso mensaje a Belinda después de escuchar "Cactus". Con su característica serenidad, Paquita la del Barrio le dijo durante una conferencia de prensa: "No vale la pena derramar lágrimas por nadie. He vivido eso y no he ganado nada. Yo ya no lloraré por nadie, y ella, tan joven, menos debería".

Sigue leyendo:

Belinda confiesa que lloró después de escribir la canción “Cactus” que le dedica a Christian Nodal

“De que sirvió tatuarte mis ojos, pa luego borrarlos con otros”, Así se escucha “Cactus”, la canción que Belinda le dedica a Christian Nodal | VIDEO

Paquita también resaltó que los asuntos del corazón no pueden forzarse y que es preferible cambiar de rumbo que vivir sumida en la tristeza por un desamor, afirmando que "Belik" es muy joven y tiene la oportunidad de conocer a más personas y dejar atrás todo lo que ha sufrido.

Y es que a pesar de las adversidades amorosas que ha enfrentado, Paquita no ha perdido la fe en el amor y en la misma conferencia alentó a las mujeres a no privarse de la experiencia del matrimonio, algo que ella misma vivió durante 30 años, hasta el fallecimiento de su esposo Alfonso Martínez en el año 2000. Durante su presentación con los medios, Paquita confirmó que ofrecerá un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 18 de febrero, como parte de la gira "La última parada", la cual ya ha presentado junto a la Sonora Santanera.

Aquí puedes escuchar "Cactus" de Belinda