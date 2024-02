Lenny Kravitz recibirá el Premio Ícono de la Música en los People's Choice Awards 2024

Cumplirá 60 años el próximo 24 de mayo y luce como el auténtico rockstar que es. Lenny Kravitz lleva casi 4 décadas deleitando con su música y parece que no se detendrá pronto. Para fortuna de fans, ha posado con poca ropa en otro de sus videoclips para dejar claro que 6 décadas de vida son poco para él.

Sumado a lo anterior, Lenny parece haber encontrado en la Ciudad de México un lugar en el cual le gusta pasear, pues ha sido visto en la capital mexicana en varias ocasiones, siempre caminando como si nada, sin guardaespaldas y con su presencia única e inconfundible.

Ante esto, Lenny Kravitz deberá estar listo para recibir un importante premio que le otorgará la organización de los People’s Choice Awards 2024.

Lenny Kravitz celebrará más de 30 años de carrera. Foto: Especial

Reconocerán la trayectoria de Lenny Kravitz

E! Entertainment anuncia que el aclamado cantante y compositor cuatro veces ganador del premio Grammy, Lenny Kravitz recibirá el Premio Icono de la Música en los People’s Choice Awards 2024. Además, el también actor subirá al escenario para deleitar a los fanáticos con una actuación que reunirá los hits que celebran su legendario catálogo musical.

Reconocido como uno de los más grandes músicos de rock, Lenny Kravitz será honrado por su ilustre carrera y sus importantes contribuciones a la industria musical y al género del rock. Utilizando una mezcla única de influencias de soul, rock y funk, Kravitz ha escrito e interpretado numerosos éxitos a lo largo de los años, incluidos "American Woman", "Fly Away" y "Are You Gonna Go My Way".

¿Dónde será la premiación a Lenny Kravitz?

Los People’s Choice Awards 2024 se transmitirán en exclusiva por E! Entertainment desde el Barker Hangar en Santa Mónica, California, todo esto en vivo el domingo 18 de febrero de 2024.

Así se celebrará un año sin precedentes en la cultura pop, al tiempo que reunirá a la industria del entretenimiento y sus fanáticos para honrar a los campeones, artistas y héroes que han inspirado durante todo el año. El aclamado actor Simu Liu (“Barbie”) será el anfitrión del esperado evento.

“Con 11 álbumes de estudio a lo largo de una carrera de décadas, Lenny Kravitz se ha consolidado como una superestrella del rock global”, afirma Jen Neal, vicepresidenta ejecutiva de eventos en vivo y especiales de NBCUniversal Entertainment.

“Ya sea que esté escribiendo e interpretando sus propios éxitos o trabajando detrás de escena escribiendo para otros grandes de la industria, el don musical de Lenny es verdaderamente incomparable. Estamos encantados de honrarlo como el icono musical de este año y esperamos ver lo que aporta al escenario”, añadió.

¿Por qué es tan famoso Lenny Kravitz?

Sus influencias vienen del soul, el rock y el funk de las décadas de 1960 y 1970.

Tiene una carrera musical de más de tres décadas, siendo a su vez escritor, productor y multiinstrumentista.

Ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo y ganó cuatro premios Grammy consecutivos.

Kravitz también ha incursionado con éxito en el cine como actor y músico.

Estrenó el himno “Road to Freedom”, una canción que escribió, interpretó y produjo específicamente para la película “Rustin”. El conmovedor himno le valió una nominación al Globo de Oro a la “Mejor Canción Original en una Película” y una nominación al Premio Critics Choice a la “Mejor Canción”.

El conmovedor himno le valió una nominación al a la “Mejor Canción Original en una Película” y una nominación al Recientemente, Kravitz fue seleccionado como miembro del Paseo de la Fama de Hollywood 2023 y lanzará un nuevo álbum, “Blue Electric Light”, el 24 de mayo.

El evento se realizará el domingo 18 de febrero de 2024. La Alfombra Roja Live From E! People’s Choice Awards 2024 será a partir de las 5:00 PM, tiempo de México. La ceremonia de premiación People’s Choice Awards 2024 a partir de las 7:00 PM.

