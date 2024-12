Pati Chapoy defiende a Eugenio Derbez de los ataques por comentarios sobre Selena Gómez

Eugenio Derbez dio de qué hablar una vez más por sus explosivas declaraciones, pues el comediante mexicano se lanzó contra Selena Gómez por su actuación en la película “Emilia Pérez” y la calificó como “indefendible”. Los comentarios le ganaron una ola de críticas en redes sociales, algo ante lo que la periodista Pati Chapoy no dudó en reaccionar y defender al también productor apoyada por los conductores de “Ventaneando” que destacaron la forma de hablar español de la actriz.

En medio de la polémica este lunes 9 de diciembre el elenco de "Emilia Pérez" celebró las 10 nominaciones que recibieron para los Golden Globes 2025, algo que también cuestionó Eugenio Derbez en la reciente entrevista con la crítica de cine Gaby Meza al asegurar que Selena Gómez ha sido reconocida por su actuación pese a su mal desempeño en la ya mencionada cinta y su forma de hablar español.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención es la actuación de Selena Gómez. Selena es indefendible. Yo estaba ahí con gente que, nos volteamos a ver cada vez que venía una escena nos volteábamos a ver como a decir: "Wow, ¿qué es esto? (...) Yo decía: 'No puedo creer que nadie esté hablando de esto', siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español. No se están dando cuenta", dijo el productor mexicano.

Eugenio Derbez calificó como "indefendible" la actuación de Selena Gómez en "Elena Pérez". Foto: IG @selenagomez

Conductores de "Ventaneando" defienden a Eugenio Derbez

Ante el alboroto que generaron en redes sociales las declaraciones de Eugenio Derbez, la actriz Selena Gómez se pronunció al respecto a través de los comentarios el video de TikTok que se hizo viral y aseguró haber hecho lo mejor en poco tiempo, así como haber puesto su corazón en el proyecto. El comediante decidió pedir disculpas asegurando que su actitud fue "indefendible" y reconoció el talento de la también cantante.

Sin embargo, esto no detuvo los ataques en su contra y ante esto la periodista de espectáculos Pati Chapoy salió en defensa del comediante asegurando que él se refería a los premios que ha recibido Gómez y no su actuación: "¿Por qué hacen un escándalo de una crítica que hace Eugenio Derbez? Es Eugenio Derbez, a Selena le valió sorbete y admitió que no habla español".

Los conductores de “Ventaneando” apoyaron a Pati Chapoy y también cuestionaron la forma de hablar español de Selena Gómez. “Siempre nos hemos dado cuenta que las películas gringas se salen de contexto. Gente que no es mexicana hace personajes mexicanos porque así es allá, en Estados Unidos. Se tuvo que aprender de memoria como perico los textos”, aportó a los comentarios Pedro Sola y recordaron que Derbez también fue criticado por su acento al hablar inglés, algo que lo llevó a tomar cursos para mejor su pronunciación.

