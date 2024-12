Javier Ceriani rompe el silencio y habla la verdad tras el final de Chisme No Like: "Difícil congeniar dos sueños"

Javier Ceriani y Elisa Beristain llegaron al final del famoso programa en internet Chisme No Like, una de las plataformas más grandes de noticias y exclusivas de famosos latinos en los Estados Unidos, misma que nació en el año 2019 y contaba con más de un millón de seguidores.

Fueron muchos los rumores que salieron a raíz de la presunta pelea que tuvieron; supuestamente sucedió porque Javier Ceriani fue el responsable de decirle a su compañera que su esposo lo estaba engañando, pero ésta negó los hechos y salió a decir que de ninguna manera estaba en un proceso de divorcio.

También se llegó a decir en las redes sociales que se trataba de una demanda fuerte por los temas que han estado manejando durante los últimos años, lo que ya fue desmentido por ambas partes del programa. Ahora fue Javier Ceriani, quien después de un largo periodo de silencio, por fin salió al público para revelar lo que hay detrás del fin de su programa.

"Chisme no like se terminó por común acuerdo, no había posibilidad ni chance de seguir con el proyecto, todas las partes coincidimos que se cancela el show y la plataforma", dijo en su primer transmisión en vivo, pero en su proyecto personal.

Ceriani va por una nueva apuesta. Crédito: Facebook / Javier Ceriani

Javier Ceriani buscará nuevos proyectos

En primera instancia, Javier Ceriani aseguró que Chisme No Like es una empresa suya, tiene la mayor parte de la misma junto a otros socios y es una completa mentira que haya sido despedido, ni tampoco abandonó su puesto porque no es un tipo que le guste abandonar sus cosas, muchos menos si se trata de su casa. Aseguró que salió a hablar ahora porque no quería dejar a sus fans colgados sin una explicación.

"Le pido disculpas al público porque desaparecí, no di ninguna explicación", fueron sus primeras palabras.

Inmediatamente después aseguró que ya no estará más en Chisme No Like y la empresa desaparecerá junto al programa. Aseguró que arranca desde cero con su nuevo proyecto, e intentará levantar su canal, mismo que ya estaba completamente muerto, y también agregó que buscará abrir el TMZ latino, lo que la industria se merece.

El conductor empezará desde cero en YouTube. Crédito: Facebook / Javier Ceriani

¿Por qué terminó Chisme No Like?

En cuanto a la finalización del programa, dio a conocer que no contará las intimidades de la empres, pero desde hace algún tiempo ya no se sentía cómodo, incluso intentó estirar el proyecto lo más que pudo porque no le gusta abandonar al éxito, algo que cuida como a nada en el mundo, pero prefirió buscar su propio camino.

"Entre el ego, la economía, el amor al dinero, mi mente y mi alma, ganó mi alma. Quiero hacer lo que yo quiero hacer. Es difícil congeniar dos sueños para que se junten en uno. Difícil en la pareja, en el matrimonio, es una solución de divorcio con diferencias irreconciliables. No hay futuro, yo quiero ir para el norte, si quieren venir conmigo, no voy a ir al sur", declaró.

Aseguró incluso que no tenía muchas ganas para realizar el proyecto en ciertos días, no estaba cómodo e incluso ha querido abandonar el cotorreo que tenía en el programa, pero no ha podido porque es la propia gente o incluso Dios quienes le llevan la noticia hasta su puerta.

"No quería un día más, mi cuerpo, mi familia, mis amigos y mi familia me lo decían. Quiero mi camino, llevo 25 años haciendo esto, yo lo invité. Estoy dispuesto a compartir siempre, tengo aquí a mis amigos, no tengo problema en compartirlo, tengo poco tiempo, quiero desarrollarlo ya hasta el final. Quiero formar lo que siempre soñé y no lo pude hacer, lo haré ahora porque se lo merece la industria, es el master piece de mi vida y ya me retiro".

