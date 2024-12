José Manuel Figueroa revela por qué terminó su relación con Marie Claire, ¿le pidió dejar su carrera?

José Manuel Figueroa es uno de los artistas que ha dado de qué hablar por su vida amorosa, sus múltiples romances con hermosas y reconocidas mujeres en el medio artístico lo han colocado en el ojo del huracán en más de una ocasión. Tal y como ocurrió el año pasado con Marie Claire, con quien terminó su compromiso en medio de fuertes rumores de una infidelidad y otros que apuntaban a un conflicto entre ellos, algo a lo que decidió poner fin el cantante revelando lo que en realidad pasó con la modelo venezolana.

El hijo de Joan Sebastian y Marie Claire estuvieron juntos poco más de dos años, tiempo durante el que él decidió pedirle matrimonio. Aunque tan sólo unas semanas después de anunciar su compromiso la también conductora, de 31 años, confirmó que habrían decidido hacer una pausa en su relación generando gran alboroto y acusaciones de una supuesta infidelidad por parte de Figueroa, quien negó que la transmisión en vivo que hizo la modelo durante el funeral de su hermano, Julián Figueroa, fuera el motivo de su separación.

El intérprete de “Rosas y espinas” fue cuestionado sobre el motivo por el que no ha llegado al altar pese a haber tenido conocidos romances como el que tuvo con la actriz Ninel Conde, la cantante Ana Bárbara y la modelo Alicia Machado, quien durante su participación en el programa “Secretos de las indomables” reveló haber sufrido presuntas agresiones físicas durante la relación que tuvo con el cantante.

“Me da miedo, la neta. Me da pánico el divorcio y luego… no sé (…) Me encantaría encontrar a una persona que no viene a mi vida a llenar mi soledad. Empiezo una relación con alguien porque quiero compartir mi soledad, es donde puedo hablar con mis fantasmas, donde puedo soñar, componer, crear. Hay gente que tiene pánico de estar solo, yo me llevo a toda madr* conmigo, puede sonar narcisista pero es una higiene mental y emocional, yo lo veo así”, dijo el hijo de Joan Sebastian.