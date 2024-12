Barry Keoghan reaparece en redes después de supuesta infidelidad a Sabrina Carpenter: "no aguanto más"

Hace algunos días se dio a conocer la ruptura entre Barry Keoghan y Sabrina Carpenter, quienes llevaban un año de lo que parecía una relación muy sólida; sin embargo, hace algunos meses los rumores sobre una posible infidelidad por parte del actor comenzaron a sonar en medios internacionales y si bien ésto no se ha confirmado, una persona cercana a los famosos afirmó que su romance había terminado y cada uno se concentraría en sus respectivas carreras.

Después de que se diera a conocer su ruptura, Barry Keoghan eliminó su cuenta de Instagram y se distanció de sus otras redes sociales debido a las de especulaciones sobre su vida personal; en medio de estos rumores, el actor de 32 años usó su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter) para responder a las acusaciones en su contra, afirmando que todo se trata de “mentiras, odio y comentarios repugnantes”.

Si bien, el actor de "Saltburn" no abordó directamente su ruptura con la cantante de "Please Please Please", su posicionamiento parece marcar un momento crítico en la vida del actor irlandés, quien se encuentra en una encrucijada entre su éxito profesional, las demandas de la paternidad y la exposición constante después de los rumores sobre una posible infidelidad de su parte.

Barry Keoghan reaparece después de supuesta infidelidad

En una declaración extensa compartida en X, Keoghan abordó de manera directa los ataques personales y rumores que lo han rodeado recientemente. “No puedo aguantar más. Mi nombre ha aparecido en Internet de maneras a las que normalmente no responde”, expresó. El actor describió cómo los comentarios maliciosos y especulaciones no solo lo afectaban a él, sino también a su familia, especialmente a su hijo de 2 años, Brando, fruto de su relación previa con Alyson Sandro Kierans.

El impacto de las redes sociales en la salud mental de las figuras públicas ha sido objeto de creciente preocupación.

Fotografía: X/@BarryKeoghan

Keoghan se enfatizó porque los mensajes que había recibido eran “puras mentiras y odio”, atacando su apariencia, carácter, habilidades como padre y su vida personal en general. Además, señaló cómo estos comentarios cruzaban límites inaceptables al involucrar a sus seres queridos, incluyendo a su madre y abuela.

El actor irlandés, quien ha hablado anteriormente sobre su infancia difícil y su esfuerzo por superar adversidades, subrayó que ahora se centra en ser el mejor padre posible para su hijo. "Quiero que mi hijo pueda admirarme, confiar en mí y saber que siempre lo apoyaré", escribió. Este deseo de construir un legado positivo para su hijo parece haber influido en su decisión de alejarse de Instagram, plataforma que, según él, se había convertido en una distracción dañina.

La situación de Keoghan se ve aún más compleja por los rumores que rodean su reciente separación de la cantante y actriz Sabrina Carpenter. La pareja, que había comenzado su relación a finales de 2023, parecía haber alcanzado un punto de ruptura debido a diferencias irreconciliables, según fuentes cercanas a ambos. Aunque la separación fue descrita como "cordial" y carente de conflictos, los rumores de infidelidad comenzaron a circular rápidamente.

La decisión de Keoghan podría ser vista como un paso hacia la priorización de su bienestar mental y el de su familia.

Fotografía: YouTube/Sabrina Carpenter.

Algunos de estos rumores involucraban a una famosa, quien supuestamente habría mantenido una relación secreta con Keoghan mientras este aún estaba comprometido con Carpenter. Aunque ninguna de las partes ha confirmado estas acusaciones, las especulaciones en línea y la amplificación de teorías no verificadas han exacerbado el escrutinio hacia el actor.

La relación entre Keoghan y Carpenter también estuvo marcada por sus agendas ocupadas, lo que dificultó mantener la conexión entre ambos. Carpenter, quien recientemente completó la etapa estadounidense de su gira "Short 'N' Sweet" y se prepara para el lanzamiento de un especial navideño en Netflix, ha experimentado un ascenso meteórico en su carrera.

Por otro lado, Keoghan está igualmente ocupado con proyectos cinematográficos importantes como "Bird", "Hurry Up Tomorrow" y una película basada en la popular serie "Peaky Blinders". A pesar de las dificultades, Barry Keoghan parece decidido a mantenerse firme en sus valores y objetivos, pues en sus declaraciones, enfatizó la importancia de ser un modelo a seguir para su hijo y de construir un entorno positivo para él. Barry Keoghan no es la primera celebridad al enfrentar las consecuencias de la exposición pública en las redes sociales.

Fotografía: YouTube/Sabrina Carpenter.

¿Qué dice el comunicado de Barry Keoghan en español?

No puedo aguantar más que un rato. Mi nombre ha aparecido en Internet de maneras a las que normalmente no respondo. Tengo que responder ahora porque estoy llegando a un punto en el que se están cruzando demasiados límites. Desactivé mi cuenta porque ya no puedo permitir que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo. Nadie debería leer los mensajes que he recibido. Son puras mentiras, odio, comentarios repugnantes sobre mi apariencia, mi carácter, mi forma de ser como padre y todas las demás cosas inhumanas que puedas imaginar. Arrastrando mi personaje y todo lo que trabajé muy duro por lo que defiendo. Hablando de cómo fui un "heroine baby" y cómo crecí arrastrando a mi querida madre a eso también. Llamando a la puerta de mi abuela. Sentándose afuera de la casa de mis hijos e intimidarlos es cruzar la línea. Cada día me esfuerzo más para ser mejor en todos los aspectos y ser la persona más sana y fuerte para ese niño. Quiero brindarle oportunidades para aprender, fallar y crecer. Quiero que pueda admirar a su papá, que confíe plenamente en mí y sepa que lo respaldaré pase lo que pase. Necesito que recuerdes que él tiene que leer TODO esto sobre su padre cuando sea mayor. Por favor sean respetuosos con todos. Gracias x

Su decisión de hablar públicamente sobre estos temas podría abrir un diálogo más amplio sobre el impacto de las redes sociales y la importancia de la empatía hacia las figuras públicas.

Fotografía: X/@BarryKeoghan

Sigue leyendo:

Sabrina Carpenter y Barry Keoghan terminan su relación después de un año, ¿hubo infidelidad?

Sabrina Carpenter, ¿la nueva Christina Aguilera? Cinco cualidades que comparten estas icónicas cantantes