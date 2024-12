Renata Notni pide detener la presión de una boda con Diego Boneta: “No tengo ninguna prisa”

Renta Notni y Diego Boneta forman una de las parejas favoritas del medio artístico, pero esto no los exenta de enfrentar rumores sobre supuestos conflictos en su relación y la presión de dar el siguiente paso. Algo sobre lo que reflexionó la actriz y pidió detener los constantes cuestionamientos sobre si existen planes de boda con el actor o de formar una familia, situación que enfrentan otras celebridades y que puede resultar doloroso.

Los actores hicieron oficial su relación en 2021 con románticas fotos a través de redes sociales, desde entonces no han dejado de derrochar amor en cada uno de sus viajes. Debido a lo sólido de su relación, la pareja ya enfrenta rumores de un compromiso a los que han decidido hacer frente puntualizando en que no existen planes de llegar al altar y tampoco desean dejarse llevar por la presión social para tomar una decisión tan importante.

“Yo creo que esos tiempos ya quedaron atrás. Yo veo la edad como un número, nunca me he puesto la edad como una presión para nada y ahorita estamos en una etapa de disfrutar todavía nuestro noviazgo. Yo no tengo ninguna prisa, él tampoco, ya cuando sea el momento de dar un paso más pasará, pero orgánica y naturalmente, ahorita estamos disfrutando nuestro noviazgo”, dijo la actriz en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

Renata Notni pide detener la presión de una boda con Diego Boneta. Foto: IG @rennotni

La actriz, de 29 años de edad, pidió poner fin a la presión que existe sobre algunas parejas para casarse y formar una familia: “La presión social luego es muy fuerte (…) Yo no me dejo guiar por las presiones sociales, nunca he sido alguien que se deje guiar por ese tipo de cosas, yo siempre me cuestiono a mí misma por el momento en el que estoy y me dejo guiar por lo que yo realmente quiera y me sienta lista”.

Renata Notni y Diego Boneta desmienten conflictos en su relación

En octubre pasado, los actores fueron captados en lo que parecía una intensa discusión durante el concierto que ofreció Alejandro Fernández en la Monumental Plaza de Toros México y que sería parte de la gira como homenaje a su padre, Vicente Fernández. Al respeto, Renata Notni negó que existiera una crisis en su relación y, contrario a ello, aclaró que se encuentran más enamorados que nunca.

“Él y yo estamos bien ahorita, somos una pareja completamente normal que tenemos problemas (…) No quiero decir que no tenemos discusiones, claro que tenemos discusiones y tenemos momentos de todo, pero ahorita estamos en un buen momento”, aclaró.

Notni indicó que actualmente está enfocada en sus proyectos profesionales y disfrutar su noviazgo con Diego Boneta, pero no descarta la posibilidad de convertirse en madre más adelante ya que sí es uno de sus grandes deseos. Finalmente, la actriz habló sobre la sororidad y el apoyo de las mujeres tanto fuera como dentro de la industria.

