Aracely Arámbula revela los requisitos que debe tener un galán para conquistar su corazón

Aracely Arámbula es una de las actrices más destacadas en la industria y aunque ha cautivado con su belleza a diversos galanes de la industria, es su relación con Luis Miguel la que más ha trascendido. Sin embargo, tras la polémica por su ruptura son pocos los detalles que la también cantante revela sobre su vida personal y esta vez abrió su corazón al revelar los requisitos que deberá tener la persona que quiera conquistar su corazón, aunque puntualizó en la buena relación con sus hijos, Miguel y Daniel.

En una entrevista retomada por el programa "Ventaneando", Aracely Arámbula indicó que por el momento está enfocada en sus proyectos personales y personales con sus hijos por lo que aquella persona que quiera conquistarla deberá cumplir con una serie de requisitos que incluyen apoyarla incondicionalmente en su carrera. Además, indicó que debe tener una relación "amorosa" con Miguel y Daniel, de 15 y 17 años respectivamente.

“Cuando hay que pedir por un hombre hay que pedirlo bien porque luego abres el paquete y algo le falta (…) Tiene que ser un hombre honesto, no me gustan las mentiras, las traiciones. Me gustaría que fuera un hombre autosuficiente, seguro, que no le afecte que yo tenga éxito, que salga en la televisión, que yo tenga mi carrera como siempre la he tenido. Lo principal es que conviva con mis hijos de la manera más amorosa, natural y linda, cariñoso, lo primero que me conquistaría sería eso”, dijo la actriz.