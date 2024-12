Vengaboys regresa a México con el festival "I love dance", ¿dónde y cuándo comprar los boletos?

Si de años emblemáticos se trata, la década de los 90 trae consigo todo el brillo y energía de una generación que no sabía estar en un sólo lugar y esta inquietud se encontró reflejada en la música. Pues además del melácolico grunge, estos años estuvieron llenos de ritmos enérgicos y bandas como Vengaboys son muestra de ello; si bien, tiene algunos años desde que la electrónica noventera evolucionó hacia otros géneros, el amor y la nostalgia por este grupo de eurodance permanece.

Y es que Vengaboys son tan icónicos que incluso el público mexicano se encuentra familiarizado con ellos; así que si tú eres amante de su música y estilo estás de suerte, pues se ha anunciado que la bamda vuelve a la Ciudad de México como parte de la edición 2025 del esperado festival "I Love Dance", un evento anual que celebra los grandes éxitos de las décadas de los 90 y 2000.

Este festival se ha consolidado como un referente para las y los amantes de la música dance en México, al reunir a íconos internacionales que marcaron una era dorada en las pistas de baile. El anuncio del cartel para 2025 ha causado un gran revuelo entre las y los fans del género, especialmente por la presencia de los Vengaboys como cabezas de cartel; pero además de esto, el festival regresa a su formato original con presentaciones en dos de las ciudades más importantes del país: Ciudad de México y Guadalajara. Aquí todo lo que debes saber.

Festival "I Love Dance" trae de regreso a los Vengaboys

De acuerdo con lo publicado en las redes sociales del festival, la edición 2025 promete ser aún más espectacular que las anteriores, con una alineación internacional de lujo que transportará a las y los asistentes a las vibrantes épocas de los años 90 y principios de los 2000; pues los Vengaboys han vendido millones de discos y cuentan con éxitos mundialmente reconocidos como “Boom, Boom, Boom, Boom!!”, “We Like to Party” y “Up & Down” (entre muchos otros más), prometen encender el escenario con una presentación cargada de energía, nostalgia y diversión.

Es así como la Ciudad de México será el punto de partida del festival, regresando al recinto que albergó las primeras ediciones de este evento. Con una atmósfera más íntima que el Palacio de los Deportes, donde se celebró en 2024, el Pepsi Center permitirá una experiencia más cercana y exclusiva con los artistas; pero eso no es todo, pues el "I Love Dance" también será presentado en Guadalajara con las siguientes fechas:

"I Love Dance" en la Ciudad de México

Fecha: 4 de abril de 2025

Lugar: Pepsi Center WTC

"I Love Dance" en Guadalajara, Jalisco

Fecha: 5 de abril de 2025

Lugar: The Lab

Los boletos para ambas fechas de "I Love Dance" 2025 ya están disponibles a través de Ticketmaster; y como en otros eventos, los organizadores han implementado diversas categorías para acomodar a todos los públicos, desde entradas generales hasta áreas VIP que incluyen acceso preferencial. Se recomienda adquirir las entradas con anticipación, ya que las ediciones anteriores del festival han agotado los boletos rápidamente; el rango de precios estimado ronda los:

General: 951 pesos más cargos por servicios.

VIP: 1,464 pesos más cargos por servicios.

Citibanamex L: 2,440 pesos más cargos por servicios.

Box: 1,037 pesos más cargos por servicios.

Sección C: 737 pesos más cargos por servicios.

La realización de I Love Dance en México resalta la relevancia del país como un punto clave en la escena musical internacional.

Fotografía: Instagram/@ilovedancetour

Otros artistas confirmados para el festival "I Love Dance" 2025

El evento se ha caracterizado por agotar los boletos en ediciones pasadas, gracias a la selección de artistas que son verdaderos íconos del género dance, por lo que los organizadores esperan superar expectativas nuevamente con un espectáculo que fusiona luces, sonido de alta calidad y la magia de los éxitos retro.

Y es que además de los Vengaboys, el festival contará con la participación de otros exponentes icónicos del eurodance y el pop noventero, así como artistas mexicanos que han hecho eco de esta música en las últimas décadas. Entre los artistas confirmados destacan:

2 Unlimited: reconocidos mundialmente por temas como “No Limit”, “Get Ready for This” y “Tribal Dance”, esta agrupación holandesa-belga continúa siendo un pilar del eurodance y promete un espectáculo vibrante.

O-Zone:: los intérpretes moldavos de “Dragostea Din Tei” llevarán al público a revivir uno de los mayores fenómenos virales del pop dance a principios de los 2000.

Guztavo MX: representando a México, este DJ y productor se suma al festival para encender el ambiente con un set lleno de remixes y beats que celebran la escena dance.

Azteca: conocido por sus reinterpretaciones de éxitos retro y su estilo innovador, Azteca promete un show único que mezclará lo mejor de la música electrónica y los clásicos de los 90.

El grupo ha sido reconocido no solo por su música, sino también por sus vibrantes shows en vivo, caracterizados por coloridos vestuarios, coreografías dinámicas y una energía inigualable en el escenario.

Fotografía: Instagram/@ilovedancetour

De esta forma, el festival "I Love Dance" no solo busca revivir los éxitos del pasado, sino también celebrar la influencia duradera de estos géneros en la cultura contemporánea. Eventos como este subrayan la importancia de la música como una herramienta para conectar generaciones y evocar emociones compartidas.

En un mundo donde la música electrónica ha evolucionado hacia subgéneros como el EDM y el techno, festivales como "I Love Dance" sirven como un recordatorio del impacto y la simplicidad de los sonidos noventeros que dieron forma a la escena dance actual.

