Emiliano, hermano de Ángela Aguilar, se dice orgulloso de su prima Majo: "Es una motivación para mí"

La dinastía Aguilar sigue dando de qué hablar y esta vez son los conflictos que existen entre ellos lo que los volvió blanco de controversia. Algo que hizo evidente Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar, tras mencionar el distanciamiento que existe con su padre y externar su total apoyo a su prima Majo por su talento sobre el escenario y la manera en la que se abre paso con éxito en la industria sin usar el apellido de su familia.

Emiliano Aguilar se mantiene distanciado de su padre, Pepe Aguilar, y sus hermanos desde hace varios años. En una reciente entrevista para "Ventaneando", el mayor de la dinastía indicó que ha pasado tiempo desde que tuvo contacto con su familia y que, incluso, su papá no conoce a su nieta y tampoco lo ha buscado para concretar un encuentro, esto pese a que en redes sociales internautas destacaron el gran parecido de la pequeña con su tía Ángela Aguilar.

Al igual que sus hermanos, Emiliano sigue los pasos de su papá en la industria pero desea hacerlo sin el impulso de Pepe Aguilar y lejos del regional mexicano con canciones al ritmo del rap. Aunque ha intentado mantenerse alejado de la polémica que rodea a su familia, no ha evitado ser cuestionado al respecto y prefirió externar la admiración que siente por su prima Majo Aguilar.

“Yo estoy bien orgulloso con todo lo que está haciendo, no manches. Se anda levantando sola también, ¿sí me explico? Le anda echando ganas. Yo siempre le he dicho a mi prima que fue como una motivación para mí porque fue la que se abrió de todo y yo también, me abrí de todo y lo quise hacer a mi propio… y acá andamos, echándole ganas”, dijo Emiliano Aguiar para el programa de espectáculos liderado por Pati Chapoy.