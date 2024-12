Ángela Aguilar: “Todo el mundo me decía que estaba muy bonita”

Ángela Agilar sigue siendo tendencia en redes sociales y dividiendo opiniones entre los cibernautas, la hija de Pepe Aguilar se caracteriza por sus polémicas declaraciones y en esta ocasión los usuarios de redes sociales revivieron una entrevista donde la cantante comparte como ha sido su vida amorosa y afirma que toda la vida le han dicho que goza de una belleza cautivadora.

“Yo me acostumbre a que mi papá me dijera que estaba muy bonita”, confesó la joven en entrevista para Cheleando con las Estrellas que se transmite mediante YouTube, la esposa de Christian Nodal compartió cómo fueron sus relaciones pasadas y aunque la conversación no es reciente, fue revivida por los cibernautas.

“Mi mamá también me decía que estaba muy bonita, todo el mundo me decía que estaba muy bonita… es bonito sentir que todo el mundo te diga eso”, afirmó Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar cumplió 21 años el 8 de octubre pasado Foto: Facebook Ángela Aguilar

Ángela Aguilar afirma que desde pequeña "todo el mundo me decía que estaba muy bonita"

Al ser cuestionada por el periodista sobre si había tenido muchos novios aclaró que no fue muy noviera pero confesó que su papá la regañaba mucho por ser “coqueta” y que desde la escuela la cortejaban mucho. Justamente la palabra de "coqueta" se volvió tendencia en uno de los conciertos de Christian Nodal cuando él le pregunta a ella "¿por qué eres ta coqueta Ángelita?".

“No noviera, yo creo que coqueta siempre”, admitió Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar recientemente fue la presentadora de los Kids' Choice Awards México 2024 Foto: Cortesía

La prima de Majo Aguilar, detalló que cuando su papá la veía llegar con regalos de sus pretendientes se molestaba un poco y le cuestionaba quién le había regalado las flores o chocolates, lo cual le parecía muy divertido, dando a entender que su famoso padre se ponía un poco celoso.

“El día de San Valentín yo era la niña de la escuela, entonces me llegaban las cartas, las flores y los chocolates”, recordó Ángela Aguilar.

Ángela Aguilar compartió que “ya de grande empecé a tomar más decisiones como de qué me conviene, quien me cae bien más allá de cómo te ves, cómo me tratas, cómo tratas a mi familia y cómo me haces sentir”. Antes de casarse con Christian Nodal, Ángela Aguilar habría sostenido una relación sentimental con Gussy Lau y Josh Ball.

Sigue leyendo:

Detienen a cantante por lanzar a su esposa desde el octavo piso, intentó simular un suicidio

Reportan grave la salud de Silvia Pinal, su familia se reúne en el hospital | VIDEOS