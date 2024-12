Desmienten robo del equipo para el concierto de Luis Miguel

Este miércoles 4 de diciembre comenzó a circular con rapidez la noticia de que parte del equipo de sonido y del escenario de Luis Miguel, el cual era trasladado en un tráiler había sido robado, esto puso en duda la realización del esperado concierto de Luis Miguel en Veracruz. Según informes no confirmados, el camión que trasladaba parte del equipo para el evento habría sido asaltado en la carretera antes de llegar a su destino. Sin embargo, tras investigaciones y declaraciones oficiales, la versión del robo ha sido desmentida, aclarando que no hubo tal incidente.

En las primeras horas del miércoles, se reportó que el asalto habría ocurrido cerca de la caseta de La Antigua, a las afueras del Puerto de Veracruz. Este hecho fue rápidamente difundido por varios medios, sugiriendo que el camión cargado con el equipo de sonido para el concierto de Luis Miguel había sido interceptado por un vehículo que cerró el paso, obligando al conductor a detenerse. De acuerdo con las versiones que circulan en internet, los supuestos asaltantes habrían amagado al chofer con armas y, de acuerdo con estos reportes, hasta le habrían robado pertenencias personales. Sin embargo, esta versión fue rápidamente desmentida por el gobierno del estado de Veracruz.

Gobierno de Veracruz desmiente robo a equipo de Luis Miguel

Tras las versiones iniciales que hablaban de un robo, el Gobierno de Veracruz intervino para aclarar la situación. Y fue a través de una publicación oficial en X (anteriormente Twitter), en donde las autoridades desmintieron el presunto robo, por lo que desmintieron categóricamente la noticia. La dependencia estatal instó a los usuarios a no dejarse engañar por información no verificada, reafirmando que no se había registrado ningún robo al equipo de Luis Miguel ni a su equipo de producción.

"Desmentido sobre presunto robo de vehículo en Veracruz. ¡No te dejes engañar! #NoticiaFalsa", fue el mensaje claro y conciso emitido por el Gobierno de Veracruz.

Gobierno de Veracruz desmiente la noticia.

Foto: "X" @GobiernoVer

¿Dónde y cuándo será el concierto de Luis Miguel en Veracruz?

Tras desmentirse el supuesto robo al equipo de Luis Miguel, fanáticos jarochos de “El Sol de México” pueden respirar tranquilos, pues el concierto sigue en pie. Inicialmente, el evento estaba programado para el 20 de noviembre, pero debido a un frente frío que afectó la zona, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora, fue pospuesto hasta este 4 de diciembre.

El espectáculo tendrá lugar en el Estadio Beto Ávila, donde se espera que las puertas se abran a las 6 de la tarde, y a las 9 de la noche, Luis Miguel suba al escenario para ofrecer uno de los shows más esperados. Con su vasto repertorio de éxitos, canciones como "Suave", "Ahora te puedes marchar" y "La Bikina" estarán presentes para deleitar a sus miles de seguidores que, tras la incertidumbre, podrán disfrutar del talento inigualable del cantante mexicano.