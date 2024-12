Britney Spears es captada durante su llegada a México, FOTOS revelan en dónde estaría viviendo actualmente

Hace unos días el nombre de la famosa estrella del pop Britney Spears fue tendencia luego de que se viralizara un video compartido por la cantante a través de su cuenta oficial de Instagram en el cual dio a conocer que había tomado la decisión de mudarse a México debido al fuerte grado de acoso que estaba recibiendo por parte de los medios en Estados Unidos.

Como bien se sabe hace algunos años la intérprete sufrió una fuerte crisis que afectó su salud mental y la mantuvo alejada del mundo del espectáculo, algo de lo que recientemente medios comenzaron a lanzar rumores de que nuevamente estaría pasando por un episodio similar, mismos que fueron acompañados con una serie de imágenes que la misma actriz llamó como "ofensivas", mostrando su evidente descontento con la actitud de los paparazzi quienes la hostigaban constantemente.

"Me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason (Viernes 13), ni siquiera se parece a mí. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”, explicó Spears en Instagram.