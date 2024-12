Actor de Marvel revela que vive en la calle y pide ayuda tras haber sufrido abuso por parte de su familia

Muchas personas piensan que al tener fama y reconocimiento mundial, los problemas se terminan fácilmente, pero en los últimos años muchos actores y actrices han alzado la voz para contar cómo es que a pesar de haber pertenecido a producciones como las de Marvel, el destino puede dar sorpresas muy dolorosas. Este es el caso de Jack Veal, el actor británico de 17 años conocido por su interpretación de Kid Loki en la serie "Loki".

A través de su cuenta de TikTok, el joven actor ha revelado una alarmante situación personal, pues afirma que actualmente se encuentra sin hogar y ha sido víctima de abusos físicos y emocionales en su entorno familiar. A través de un emotivo video que rápidamente se volvió viral, Veal expuso las difíciles circunstancias que enfrenta, incluyendo problemas de salud mental y la falta de apoyo por parte de los servicios sociales.

En el video, que rápidamente acumuló millones de visualizaciones, Veal detalla que huyó de un hogar donde sufrió violencia física y abuso emocional, lo que lo llevó a vivir en un remolque con ventanas rotas en Londres, una situación que describe como insegura y precaria. Además, menciona que padece de autismo, Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) y está en proceso de evaluación para trastorno bipolar y psicosis.

Para quienes no lo conozcan, Jack Veal inició su carrera actoral en 2017, participando en series como "Tin Star" y "The End of the F***ing World", pero su papel más reconocido hasta la fecha es el de Kid Loki en la serie de Disney+ "Loki", donde interpretó a una variante joven del Dios, pero a pesar de su éxito en la pantalla, su vida personal ha estado marcada por desafíos significativos que ahora salen a la luz pública.

La industria del entretenimiento también enfrenta un momento de reflexión, evaluando cómo puede mejorar sus prácticas para garantizar el bienestar de sus talentos más jóvenes y vulnerables.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+

La situación de Veal pone de manifiesto las deficiencias en los sistemas de protección social para jóvenes vulnerables, incluso aquellos que han alcanzado cierto nivel de fama. Su testimonio ha generado un debate sobre la responsabilidad de las instituciones y la sociedad en general para brindar apoyo a quienes lo necesitan. Además, ha suscitado preguntas sobre el papel de las agencias de talentos y las productoras en la protección y bienestar de las actrices y actores jóvenes, por lo que el actor pidió ayuda a través de un par de videos compartidos en su cuenta de TikTok.

Fui abusado en mi propia casa. Violencia física, abuso psicológico y demás. No tuve una buena educación, he luchado con problemas de salud mental, autismo, trastorno de déficit de atención, bipolaridad y psicosis. No me puedo quedar con mis abuelos porque mi abuelo no se encuentra bien. No tengo ningún sitio a donde ir y necesito ayuda, dijo en el metraje.

Durante el mismo video, el actor detalló que ha pedido ayuda a los servicios sociales de la región, pero ellos se han negado a brindarle asistencia, dejándolo en una posición desesperada, pues Jack mostró su vida diaria en condiciones extremadamente precarias, explicando que actualmente reside en un camión con ventanas rotas, un espacio que carece de seguridad; de la misma forma, la distancia de dos horas que lo separa de su trabajo agrava aún más su situación, dificultándole los traslados diarios y sumando estrés a su ya complicada realidad.

La situación se agrava debido a que no puede residir con sus abuelos, ya que su abuelo está gravemente enfermo.

Fotografía: TikTok/@jackvealfitness

En el video que compartió, el joven actor mostró el interior del camión, que ahora funciona como su hogar improvisado. La mayoría de sus pertenencias están apiladas dentro, mientras que una de las ventanas está cubierta con cartones para intentar protegerse del frío y la intemperie.

Además, Jack reveló que no tiene acceso a electricidad, lo que lo obliga a cargar su teléfono móvil utilizando una batería portátil y no sólo eso ya que esta carencia de energía eléctrica lo deja expuesto a las bajas temperaturas nocturnas, convirtiendo cada noche en una lucha por mantenerse cálido y seguro en un entorno poco adecuado para vivir.

Los servicios sociales se niegan a ayudarme a pesar de lo que les he contado. Estoy desesperado. He estado viviendo en la calle y ahora mismo duermo en un camión que tiene las ventanas reventadas, no es seguro. Está a dos horas de mi trabajo, así que tengo problemas para llegar hasta allí todos los días. Es difícil. La vida es dura, dijo devastado.

Fans responden al llamado de Jack Veal, actor de "Loki"

Por su parte, la respuesta de sus seguidores ha sido abrumadora, con numerosos mensajes de apoyo y solidaridad. Sin embargo, Veal enfatiza que no busca caridad, sino generar conciencia sobre cómo el gobierno trata a las y los jóvenes en situaciones similares ya que a través de los cometarios en aquel video, pudo confirmar que su caso no es único y hay más personas sobreviviendo ya que el Estado les ha negado la ayuda. La difusión de su historia ha servido para arrojar luz sobre una problemática que, aunque a menudo invisible, afecta a muchos alrededor del mundo.

Fotografía: TikTok/@jackvealfitness

Agradezco a todos los que se ponen en contacto conmigo, pero lo mejor que pueden hacer es compartir, presionar todo lo que puedan. No se trata solo de mí, he visto muchos otros comentarios de gente que se siente identificada con lo que estoy pasando, eso es una mierda, no está bien. ¿Cuántos más niños tienen que pasar por esto para que las cosas cambien? Hagamos que cambien, declaró indignado.

En una actualización posterior, Veal informó que, gracias al apoyo de amigos, ha encontrado un lugar temporal donde quedarse. Sin embargo, continúa abogando por un cambio sistémico que garantice que otros jóvenes en situaciones similares reciban la ayuda que necesitan.

La historia de Jack Veal es un llamado a la acción para que las autoridades y la sociedad en general tomen medidas concretas para proteger a los jóvenes vulnerables y garantizar que reciban el apoyo necesario para superar situaciones de abuso y precariedad, por lo que resulta impirtante que se realicen investigaciones exhaustivas sobre las denuncias presentadas y que se implementen políticas efectivas para prevenir que casos similares ocurran en el futuro.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca el desarrollo de esta situación, esperando que Jack Veal y otros jóvenes en circunstancias similares encuentren la ayuda y el apoyo que merecen. La difusión de su historia ha servido para arrojar luz sobre una problemática que, aunque a menudo invisible, afecta a muchos alrededor del mundo. La esperanza es que, a través de la concienciación y la acción colectiva, se puedan generar cambios positivos que beneficien a todos aquellos que enfrentan situaciones de abuso y desamparo.

Fotografía: Captura de pantalla/Disney+

