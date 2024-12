Britney Spears vive en México para refugiarse del cruel acoso de los paparazzi

Aunque durante varios años vivió alejada de los reflectores, tras poner fin a su tutela legal Britney Spears retomó sus redes sociales compartiendo detalles de su vida diaria y viajes. Sin embargo, ante los rumores que surgen sobre su salud mental y una supuesta crisis, ha sido acosada constantemente por los paparazzis y así lo reveló en un reciente video donde señala que se mudó a México para buscar refugio.

La "Princesa del pop" publicó un video en su cuenta de Instagram donde informa que se habría mudado a México buscando tranquilidad ante el constante acoso de los fotógrafos en California, donde residía. La cantante, de 43 años, se dijo molesta del trato cruel que ha recibido por parte de la prensa; además, lanzó un fuerte reclamo por la manera en la que ha sido retratada ya que alimenta los rumores sobre su salud mental y describió las imágenes como "ofensivas y deshumanizantes".

"Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason", dijo Spears refiriéndose al personaje de la cinta "Viernes 13" y añadió: "Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo, la forma en que me han retratado. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.