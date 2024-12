"Dices la verdad de las cosas y te juzgan de malagradecido": Emiliano Aguilar tras hablar de su papá, Pepe Aguilar

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, dio de qué hablar en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que dejó claro que actualmente está alejado de su padre. Las declaraciones del joven generaron bastante ruido entre los fans de la Dinastía Aguilar.

En una plática transmitida por el programa de espectáculos "Ventaneando", Emiliano Aguilar dijo que su papá, Pepe Aguilar no lo acompañó a su reciente concierto. El rapero aseguró que estaba tranquilo ya que su mamá, su hija y su actual pareja sentimental sí estuvieron presentes en una fecha tan importante.

Por si esto no fue suficiente Emiliano Aguilar sorprendió a todos al decir que su papá, Pepe Aguilar, no conoce a su nieta. El cantante dijo que el intérprete de "Prometiste" no se ha dado tiempo de conocer a su familiar y él tampoco ha buscado que ocurra el encuentro.

Emiliano Aguilar manda mensaje

Después de las declaraciones de Emiliano Aguilar, un número considerable de internautas se lanzaron en su contra por ventilar su verdadera relación con su papá, Pepe Aguilar, incluso algunos aseguraron que solo estaba aprovechando el apellido para lanzarse como rapero.

Ante la ola de comentarios negativos que recibió, Emiliano Aguilar apareció en Instagram para compartir un mensaje con el que supuestamente les respondió a todas aquellas personas que lo señalaron por hablar de su papá, Pepe Aguilar, y el actual distanciamiento que tienen.

Sin guardarse nada el rapero aseguró que cuando hablas con la "verdad" las personas te juzgan de "mal agradecido". Posteriormente escribió que seguirá firme a pesar de todos los comentarios que reciba por su manera de hablar y declararse frente a las redes sociales.

"Dices la verdad de las cosas y te juzgan de malagradecido. Aquí sigo firme que sigan ladrando los perros", escribió.

El cantante subió este mensaje. Foto: Instagram/@emiliano_aguilar.t

