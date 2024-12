Exnovio de Jennifer López podría llegar a la cárcel por un presunto delito, la policía ya investiga

El nombre de Jennifer López no ha dejado de sonar todo el año, y es que desde su separación con Ben Affeck, la cantante ha estado en boca de todos por una u otra razón. Esta vez vuelve a los titulares debido a que su exnovio, el actor y bailarín Casper Smart está en problemas con la justicia de Estados Unidos y ya es investigado.

Casper Smart y Jennifer López sostuvieron un romance por cinco años. A pesar de los 18 años que había de diferencia entre ellos, la pareja supo cómo enfrentar las críticas y su noviazgo salió adelante hasta que en 2016 terminaron definitivamente sin dar explicaciones.

Se dice que su relación amorosa terminó debido a que Casper le fue infiel con otra mujer. Tras su separación continuaron las relaciones tormentosas y los escándalos para la “Reina del Bronx”. Poco después comenzó un noviazgo con Drake, luego con Alex Rodríguez hasta su reencuentro con Ben que terminó en un divorcio.

Casper tenía 23 años cuando empezó su noviazgo con Jennifer, mientras que la actriz tenía 42 años y dos hijos, aunque había dos décadas de brecha entre ellos, el bailarín aseguró tiempo después que tenían mucha química y estaban muy enamorados. Al principio pensó que se trataba de un romance fugaz, pero se trató más que eso.

Policia de EU investiga a Casper Smart por presunto cultivo de marihuana

De acuerdo con información de medios estadounidenses como TMZ, Casper Smart fue sorprendido por autoridades de Los Ángeles el pasado 23 de diciembre luego de que recibieron un aviso sobre un supuesto cultivo de marihuana en su propiedad. Al momento del operativo los oficiales descubrieron que efectivamente se encontraba ahí el sembradío.

Según los informes, se trataba de un cultivo de tamaño pequeño a mediano, por lo que el bailarín no fue arrestado, sin embargo, mencionaron que Smart habría recibido un citatorio para comparecer ante la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles, donde se decidirá si presentan cargos en su contra.

¿Cuánto duró JLO con Casper?

El coreógrafo Casper Smart y Jennifer López se conocieron durante el rodaje de la canción “Did it again”. El flechazo ocurrió de inmediato, por lo que después de conocerse no se separaron ni un instante, al poco tiempo se hicieron novios y su relación amorosa dura cinco años.

