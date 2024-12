Jennifer López reaparece feliz junto a este hombre, ¿es su nuevo amor?

La vida de Jennifer López cambió en 2024 porque ella y Ben Affleck enfrentaron una crisis matrimonial que concluyó con su amor; esto igual afectó su carrera profesional, misma en la que tuvo altibajos porque su nuevo material musical -“This Is Me Now”- no tuvo el éxito esperado y la película que derivó de éste -”This Is Me… Now: A Love Story”- fue blanco de críticas.

A pesar de esto, JLo retomó las riendas de su carrera profesional en los últimos meses del año e incluso reapareció feliz y bien acompañada. La actriz y cantante estadounidense de origen puertorriqueño fue captada junto a un hombre, quien la hizo sonreír, lo que causó curiosidad en redes sociales.

El hombre misterioso que fue visto con Jennifer López, de 55 años de edad, es su guardaespaldas, quien ya había dado de qué hablar porque cautivó con su atractivo. Esto quiere decir que la protagonista de “Selena” y “Sueño de amor” no está estrenando un romance, sino que sólo es acompañada por este joven porque lideraría su cuerpo de seguridad.

Jennifer López se separó de Ben Affleck tras dos años de matrimonio. Foto: Instagram Jennifer López.

Él es el nuevo guardaespaldas de Jennifer López

“La diva del Bronx” se mantuvo alejada de los reflectores desde marzo -ya que habría intentado salvar su matrimonio previo a la ruptura amorosa- y retomó su carrera hasta septiembre, luego de que el 20 de agosto le solicitó a Ben Affleck, de 52 años, el divorcio.

Tras reaparecer, la intérprete de “Get Right” y “I’m into You” lo hizo escoltada del agente de seguridad de nombre Austin Boggan, quien ganó protagonismo en redes sociales porque es elogiado por su atractivo. Los mismos fans de la famosa dieron a conocer que se trata de un padre de familia que se desempeña como guardaespaldas, como documenta en su cuenta de Instagram.

Ser agente de seguridad no le impide al escolta de JLo tener una vida familiar, ya que mediante las fotos que publica expone que está casado y él y su pareja son padres de dos pequeños, una niña y un niño con quienes realizan actividades al aire libre. A la par de esto, entrena seguidamente para estar en forma.

Jennifer López y Ben Affleck, una historia de amor que concluyó dos veces

Jennifer López y Ben Affleck protagonizaron una de las separaciones más mediáticas de 2024 porque su historia de amor se desarrolló a lo largo de casi dos décadas. La pareja salió por primera vez en el comienzo de los años 2000, ya que su primer encuentro se dio en 2001 debido a la filmación de la película “Gigli” que protagonizaron. A raíz de esto los famosos comenzaron una relación que fructífero porque se comprometieron, pero -debido a la presión mediática, según informaron en ese momento- rompieron el compromiso y luego terminaron su noviazgo.

Fue en el verano de 2021 que los actores retomaron su amor y en 2022 se comprometieron, año en el que tuvieron dos bodas -una en Las Vegas, Nevada, y otra en Ribeiro, Georgia,- que la misma JLo compartió en su boletín OnTheJLo. Pese a esto, su separación llegó este 2024 tras las especulaciones de una crisis matrimonial.

