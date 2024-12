Will Smith niega todo vínculo con "Diddy" Combs y sus polémicas fiestas: "No he estado cerca de ese hombre"

En septiembre pasado Sean Combs fue detenido y acusado de abuso y agresión sexual, cargos a los que se han sumado otros como asociación ilícita y tráfico sexual. Además, cada vez son más las demandas que se presentan contra el rapero por casos de violación ocurridos durante sus famosos fiestas a las que acudían grandes estrellas de Hollywood, motivo por el que también han sido vinculados. Tal y como ocurrió con Will Smith, quien molesto dejó claro que no existe ninguna relación entre ellos y pidió detener los señalamientos en su contra.

El también productor musical permanece en una prisión de Brooklyn mientras está en espera de su juicio que un juez de Nueva York fijó para el 5 de mayo de 2025. Además, un juez han rechazado más de una vez la solicitud presentada por la defensa de Combs para libertad condicional argumentando que “no se dan las condiciones para garantizar razonablemente la seguridad" de los demandantes y las partes civiles, señala la agencia AFP.

Al caso de “Diddy” Combs, quien enfrentaría más de 300 demandas por abuso, continúan llegando acusaciones y en días recientes tres hombres demandaron al rapero por abuso. De acuerdo con el abogado de las presuntas víctimas -cuyas identidades permanecen en el anonimato-, el ejecutivo discográfico usó su poder y riqueza para aprovecharse de ellos y después intentar silenciarlos con amenazas y miedo.

Gran parte de las denuncias presentadas contra Puff Daddy señalan que los abusos y agresiones habrían ocurrido durante las llamadas “fiestas blancas” organizadas por el productor a las que asistieron un sinfín de estrellas de la industria musical, la televisión y el cine. Por ello, así como por las relaciones sentimentales que tuvieron con el rapero, han sido vinculados y entre ellos Will Smith que estalló ante los rumores dejando claro que no existe ningún tipo de relación entre ellos.

“No he estado cerca de ese hombre no he hecho ninguna de esas estupideces. Así que cada vez que lo oigan, si alguien dice eso, es una maldita mentira. "No he estado cerca de ningún maldito loco. Ya me he metido en suficientes problemas, no me metan en los problemas de los demás (…) He estado viendo sus memes y esas cosas, algunos son divertidos. No he abordado esto públicamente, pero quiero decirlo muy claramente. No tengo nada que ver con Puffy, así que pueden parar todos esos memes. Pueden parar toda esa basura”, dijo Smith.