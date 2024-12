Quién es Justin Long, el prometido de Paris Jackson, la hija de Michael Jackson

El pasado viernes 6 de diciembre, Paris Jackson, uno de los tres hijos de Michael Jackson, dio a conocer que se comprometió con su pareja y está cercana a caminar hacia el altar. La noticia generó curiosidad e incluso se volvió tendencia, ya que los novios han sido herméticos con su relación amorosa; además, una duda que surgió es quién es su prometido.

La cantante, de 26 años de edad, mantiene una relación sentimental con Justin Long, quien, al igual que ella, se desarrolla en la industria musical; sin embargo, no es conocido a nivel global porque su trabajo sucede detrás de bambalinas y también porque mantiene su vida personal en privado.

El futuro esposo de Paris Jackson estudió Administración de Empresas en el Grace College, que es un colegio cristiano situado en Indiana, Estados Unidos, se indica en su perfil de LinkedIn. De hecho, creó la aplicación Dayly que ayuda a monitorear los buenos hábitos. Además, el amante de la música se presenta en su perfil profesional como “un emprendedor que prospera en situaciones de alta presión”.

Paris Jackson y Justin Long, una pareja que ama la música

Pese a su formación, Justin Long le dio un giro a su vida y en 2013 siguió su pasión para ser productor e ingeniero musical. De 2013 a 2020, el prometido de la también actriz y modelo tuvo el rol de mánager de estudio e ingeniero en el estudio de grabación Barefoot Recording, precisa Marie Claire. En este sitio trabajó con las bandas 5 Seconds of Summer, lo que le ayudó a forjar una carrera estable en esta industria. También colaboró en sellos discográficos como Warner, Capitol, Island, Hollywood y Glassnote.

Siempre en LinkedIn se informa que la pareja de la hija de Michael Jackson es “un hombre altamente creativo enfocado en su pasión por resolver problemas y hacer cosas extraordinarias”, lo que avala su carrera porque ”cuenta con más de una década de experiencia en la industria musical”.

Paris Jackson reveló que se casará con su novio, Justin Long. Foto: Instagram Paris Jackson.

Cómo se conocieron Paris Jackson y su prometido, Justin Long

Tanto Paris Jackson como Justin Long han sido reservados con su relación amorosa porque en contadas ocasiones han compartido en redes sociales aspectos de su vida privada. A pesar de esto, de acuerdo con People, se sabe que comenzaron su noviazgo en 2022; se conocieron en el ámbito laboral y primero colaboraron juntos y luego surgió el amor.

De acuerdo con este medio estadounidense, el productor e ingeniero musical se volvió pieza clave en la carrera de la cantante y actualmente la acompaña en sus presentaciones en directo y giras. Esto habría fortalecido la relación de pareja que derivó en el compromiso que apenas se dio a conocer, pero se desconoce cuándo sucedió. Durante una charla en el podcast Willow Smit, hija de Will Smith, Paris Jackson externó su postura ante el matrimonio: “No estoy en contra de casarme. Si me enamoro de alguien, estaría dispuesta a hacerlo. Pero, ahora mismo, lo que más me importa es desarrollar mi espiritualidad y mi música”.

