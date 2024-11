La separación de Jennifer López y Ben Affleck fue anunciada con estas películas que fracasaron

La historia de amor de Jennifer López, de 55 años de edad, y Ben Affleck, de 52 años, parece una comedia romántica porque salieron en dos épocas diferentes, así que se desarrolló a lo largo del tiempo y esperaron casi 20 años para volver a estar juntos. Sin embargo, su romance estuvo marcado por momentos clave, así como por películas que fracasaron en taquilla y, de cierta manera, habrían anticipado el fin de su amor.

Tanto JLo como su ahora exesposo, quien es actor y director de cine, son parte de la industria del entretenimiento en Estados Unidos, pero son conocidos a nivel global. A su manera y estilo, han forjado carreras sólidas por las que son referentes y punto de inspiración para las nuevas generaciones.

El polémico y complejo mundo de Hollywood, los salarios millonarios y el glamour han sido parte de las vidas de Jennifer López y Ben Affleck, quienes por primera vez se cruzaron en 2001 y primero forjaron una amistad que luego derivó en romance.

Jennifer López y Ben Affleck estuvieron juntos en dos ocasiones. Foto: Instagram.

Jennifer López y Ben Affleck, marcados por el fracaso de las películas que hicieron juntos

Los famosos no se conocieron por casualidad, sino que fueron llamados para trabajar en la película “Gigli” que protagonizaron. La cinta recibió tantas críticas negativas, que es descrita como “abrumadoramente odiada”. Pese al fracaso en taquilla, “La diva del Bronx” y Ben Affleck comenzaron su noviazgo que estuvo lleno de altibajos, al igual que la primera película en la que trabajaron.

La pareja confirmó su relación en agosto de 2002 y no dejaron de aparecer juntos, al grado de que surgió el término Bennifer y fueron de las primeras parejas en mimetizar su estilo de moda. Los famosos dieron el siguiente paso y en 2003 se comprometieron, pero la presión mediática los orilló a romper el compromiso y en 2004 anunciaron su separación. Esto rompió el corazón de los fans de Bennifer que siguieron las carreras de ambos famosos, quienes siempre mantuvieron una actitud respetuosa.

El amor de Jennifer López y Ben Affleck revivió en el verano de 2021, luego de que el actor y director de cine contactara a la famosa vía correo electrónico. Ese fue el comienzo de la segunda parte de su historia de amor que impactó a sus fans y a la prensa. Por si fuera poco, en 2022 culminaron su romance con una boda doble; primero se casaron en Las Vegas, Nevada, y luego en Riceboro, Georgia.

Tras casi dos años de matrimonio, JLo le solicitó al actor el divorcio el 20 de agosto de este 2024, día en el que celebrarían su segundo aniversario nupcial. Curiosamente, previo a esto, la pareja expuso su amor mediante la cinta autobiografía “This is Me...Now: A Love Story” que recibió críticas negativas, especialmente en contra de JLo.

Por qué Jennifer López y Ben Affleck decidieron divorciarse

Jennifer López fue la primera en hablar de la separación de Ben Affleck y el pasado 9 de octubre se dio a conocer una entrevista con la comediante Nikki Glasser en la que admitió que fue difícil; sin embargo, aseguró “esto no me matará”. Aunque la famosa no precisó qué los hizo romper su historia de amor, dejó entrever que dar el paso no fue fácil, pero sí fue necesario y lo correcto para ambos.

“Tienes que estar sano. Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir ‘necesito irme y estar solo. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo”, confesó JLo en dicha entrevista.

