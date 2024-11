¡Jennifer López está de regreso! A sus 55 años, la ex de Ben Affleck demuestra que es la reina del escenario | VIDEO

“Bienvenida de nuevo, Jlo” y “maravilloso que JLo regrese con tanto poder” son dos comentarios que resumen el regreso de Jennifer López al escenario tras una breve ausencia debido a que en el comienzo de este año pausó su carrera por la crisis matrimonial que vivía con Ben Affleck, a quien le solicitó el divorcio el pasado 20 de agosto. A sus 55 años de edad, la actriz, cantante y empresaria dio muestra de sus dotes artísticos durante una reciente gala de moda de la que se apoderó debido a que es una de las principales showoman de su generación.

Portando un total look con pedrería y transparencias que destaca sus curvas latinas, “La diva del Bronx” se presentó el pasado 13 de noviembre en el desfile de Elie Saab, diseñador de moda libanés que en Riad, capital de Arabia Saudita, celebró 45 años de su marca de lujo y por eso tuvo invitadas de lujo.

Además de Jennifer López, también estuvieron otras famosas, entre las que destacan la cantante Céline Dion y la actriz Halle Berry, quien portó el icónico vestido rojo con transparencias que usó en los Premios Oscar en 2002, edición en la que se llevó un galardón.

Jennifer López interpreta “I Will Survive”, ¿una indirecta para Ben Affleck?

Jennifer López ofreció un espectáculo que duró casi ocho minutos y en todo momento se mostró poderosa, como describen sus fans. Arrancó su presentación con “I Will Survive”, canción que a finales de los años 70 se hizo famosa en voz de Gloria Gaynor y que podría ser una indirecta para Ben Affleck porque habla de cómo se sale adelante, pese a un desamor.

Jennifer López regresa a lo grande a la música

A esta icónica canción le siguieron sus éxitos musicales “Waiting for Tonight”, “On the Floor” y “Let’s Get Loud”, así que JLo bailó en compañía del cuerpo de baile y en pleno escenario se cambió de vestuario, asombrando a los espectadores. El ritmo y la fuerza fueron parte del espectáculo de la actriz de “Selena”, quien reiteró que es una showoman.

Aunque Jennifer López no ha hablado de si retomará su gira mundial, en el evento de Elie Saab confirmó que seguirá con su carrera musical. Además de esta gala, JLo también ha estado asistiendo a alfombras rojas porque sigue promocionando su nueva película, “Unstoppable”, por la que ha recibido elogios.

