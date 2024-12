La entrenadora vocal Ceci Dover rompe en llanto al homenajear a Dulce: “Nos dejó una gran persona”

El fallecimiento de la cantante y actriz mexicana Dulce sigue generando conmoción e incluso figuras públicas del extranjero han reaccionado. Una muestra de esto es la entrenadora vocal española Ceci Dover que formó una amistad con la intérprete de “Déjame volver contigo”, quien perdió la vida el pasado 25 de diciembre, en plenos festejos de Nochebuena.

La experta en canto y música grabó un video homenaje para celebrar la vida y la carrera de la famosa cantante, a quien describió como “una gran amiga”. Sin embargo, rompió en llanto y externó que todavía no termina de creer que la luz de la actriz se apagó.

Ceci Dover, quien ha ganado popularidad en YouTube por los videos de análisis vocal que realiza de diversos artistas, recordó que conoció a Dulce en persona y tuvo la oportunidad de entrevistarla. A raíz de esto forjaron una amistad que perduró hasta el deceso de la intérprete de “Tu muñeca”.

De hecho, la entrenadora vocal compartió en el pasado fragmentos de la primera entrevista que le hizo a la intérprete mexicana, quien la deslumbró por su capacidad vocal por la que fue conocida en México y el extranjero, razón por la que su muerte ha generado conmoción global. Este encuentro se dio hace tres años en Coyoacán, Ciudad de México.

A lo largo del video homenaje Ceci Dover reveló cómo fueron las últimas conversaciones que tuvo con Dulce y detalló que sabía que en los últimos años su amiga batalló con una neumonía postcovid, pero desconocía “cuán grave era la situación”. Pese a esto, la experta en canto y música se daba cuenta que la voz de la intérprete se estaba apagando porque “le costaba bastante hablar”.

“Nuestra última comunicación fue el 3 de diciembre (...). Ella me hablaba (desde antes) de una neumonía postcovid que no había sido bien tratada y se había complicado con el paso del tiempo. Me dijo ‘amiga, sigo con lo mismo, con las complicaciones de la neumonía, me van a hacer algo, me tiene que operar’”, recordó Ceci Dover, quien mantuvo las confesiones de Dulce en secreto por respeto.