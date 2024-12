Yuri responde a las críticas por el video con el que dio el último adiós a Dulce

La muerte de la cantante Dulce a los 69 años de edad conmocionó al medio artístico y fanáticos que externaron sus condolencias a través de redes sociales. Aunque el mensaje de Yuri captó la atención de los usuarios, quienes la criticaron por el video que eligió para recordar a la intérprete y darle el último adiós, algo a lo que la "Jarocha" no dudaría en responder con una serie de indirectas a través de sus historias en Instagram.

El pasado 25 de diciembre el fallecimiento de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, como era el nombre de pila de Dulce, ensombreció la que es considerada una de las fechas más alegres del año. La cantante dejó un gran legado en la música gracias a su talento, algo con lo que también dejó huella entre sus fans y otras celebridades que también la recordaron por su simpatía tanto fuera como ante las cámaras.

Aunque fue el video compartido en Instagram por la intérprete de "Maldita primavera" lo que captó la atención de los internautas, pues en éste se escucha a Dulce llenando de halagos a Yuri durante una entrevista. "Hoy mis fans me mandaron esto y que frágil es la vida, familia. Estoy en shock, en 'Icónica tour' era una de mis invitadas, ya no se pudo lograr esto. Esto me enseña a valorar mas el tiempo en familia, disfrutar más la vida, no sabemos cuando partiremos. Nuestra querida Dulce llena de vida, fuerte, hermosa… con una voz increíble, disciplinada y hoy ya no está. Hoy he aprendido una gran lección. Amada Dulce, descansa en paz", escribió la cantante.

Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios se lanzaron contra Yuri debido a que en el clip sólo se escucha a Dulce llenándola de halagos: "¿Se murió la gran Dulce y subes un vídeo en donde sólo habla bien de ti?", "Que falta de humildad, en vez de subir algo que elogie a Dulce", "Se trata de ella no de usted, con todo respeto", "Cómo hacer que todo se trate de ti, presenta:", "Hoy en un episodio más de 'Cómo hacer que todo se trate de mí' tenemos:" y "Que fatal este video sólo para elevar el ego".

Yuri responde a las críticas por el video con el que despidió a Dulce

Ante la ola de comentarios negativos que recibió en su publicación dedicada a Dulce, Yuri compartió una serie de mensajes en sus historias en Instagram que fueron tomados como indirecta para quienes la criticaron ya que, además, la cantante dijo haber identificado a algunas de las personas que se sumaron a las críticas y que serían parte de sus seguidores en redes sociales.

“Hay gente en las redes que se les olvida que uno los conoce en la vida real”, “Me iba a enojar, pero me acordé que a mí edad ya me puede dar una embolia, un derrame o quedarme la boca chueca y me calmé” y “El silencio a veces es la mejor burla, la mejor respuesta y la mejor puñalada”, fueron los mensajes compartidos por Yuri en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento la cantante no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, las indirectas compartidas en Instagram dejarían ver que no está dispuesta a hacer más grande la polémica que la rodea y que dejaría de lado para enfocarse en sus proyectos sobre el escenario.

Yuri respondería con indirectas a las críticas por el video con el que despidió a Dulce. Foto: IG @oficialyuri



