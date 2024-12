¿Hubo boda de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez? La verdad que enloquece a sus fans

Susana Zabaleta es una de las actrices más destacadas de la industria, mientras que Ricardo Pérez ha ganado fama en redes sociales con su contenido de comedida. Ante esto, la noticia sobre su romance de inmediato despertó el interés de los fanáticos, quienes -dejando de lado las críticas por la diferencia de edad- mostraron su apoyo y, recientemente, enloquecieron ante la posibilidad de que la pareja llegara en secreto al altar.

La pareja mantuvo su noviazgo en secreto durante varios meses, hasta que en marzo pasado se hizo público. Los comentarios no se hicieron esperar y, contrario a lo que hubieran pensado, recibieron una ola de apoyo con comentarios en los que usuarios se dirigieron a Ricardo Pérez destacando lo afortunado que era y de inmediato recibieron el sobrenombre de “Ricaleta”. Pese a ello, también enfrentaron críticas debido a que el comediante es 30 años menor que la cantante.

Pese a ello, el pasado fin de semana surgieron fuertes rumores de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez habían llegado al altar en secreto en en Monclova, Coahuila, de donde es originaria la actriz. De acuerdo con TVNotas, la boda se habría celebrado el 24 de diciembre junto a sus seres queridos como Rosy Pérez y José Luis Slobotzky, quienes habrían sido testigos.

Ante el alboroto que se generó entre fanáticos, de inmediato se reveló en redes sociales que todo se trataría de una broma por parte de la revista antes mencionada como parte del Día de los Inocentes. Y es que durante este momento del año se realizan todo tipo de bromas en la que esta vez Ricardo Pérez y Susana Zabaleta sirvieron como "carnada" para los fans, aunque ellos no han dado declaraciones en redes sociales compartieron que disfrutan de unos días de descanso en Tepoztlán.

Esta no es la primera vez que la pareja enfrenta rumores de una boda, pues en noviembre pasado Susana Zabaleta compartió un video en su cuenta de TikTok en el que muestra un lujoso anillo en su mano izquierda. Esto generó de inmediato sospechas entre los fans sobre un posible compromiso, algo ante lo que ellos no dudaron en reaccionar asegurando que se trataba e una promesa.

“Sí hay anillo, pero no hay boda. Porque no, porque ya, eso ya lo hicimos, ya lo hice, yo creo que eso se hace una vez, uno se casa una vez y no se vuelve a casar. Esa es mi manera y yo creo que eso hace sentir a mis hijos muy seguros. Siempre se los dije ‘nunca me voy a casar’, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que la única manera de que yo me vaya a casar es que Slobo sea el sacerdote”, dijo la actriz en un encuentro con los medios descartando una boda con Ricardo Pérez.