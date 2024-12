Conductor de “Venga la Alegría” alerta a sus fans de un fraude con sus redes sociales: “No caigan”

Aunque las redes sociales se han convertido en una de las mejores herramientas de comunicación, también han demostrado ser un arma de doble filo ante el incremento de fraudes y extorsiones. Como lo que le ocurrió a uno de los conductores de “Venga la Alegría Fin de Semana”, quien alertó a sus fans sobre la manera en la que podrían estarlos estafando usando su nombre y perfiles falsos en X, antes Twitter.

Fue a través del programa “Sin Lisonja” del periodista de espectáculos Álex Kaffie en YouTube que Hugo Maldonado habló sobre la estafa de que han sido víctima algunos de los fanáticos de Joe Barrera, conductor del matutino. “Inventaron un Twitter a nombre de él en el que vendían contenido que está ahora de moda, que es contenido para adultos, subido de tono”, explicó el también influencer sobre el modus operandi de los presuntos estafadores.

Indicó que es a través de este perfil que envían un mensaje en el que piden depósitos de $350 pesos a cambio de fotografías de Joe Barrera; sin embargo, una vez que los interesados hacen el pago a la cuenta que les solicitan para obtener las imágenes a través de Telegram los bloquean y es así como dan por terminado el fraude.

El conductor, conocido por presentar historias paranormales en “Venga la Alegría Fin de Semana”, reaccionó a lo ocurrido y a través de su cuenta de Instagram alertó a sus fanáticos puntualizando en que la cuenta de X que solicita el depósito a cambio de fotos íntimas no es suya por lo que pidió evitar caer en un fraude y no realizar ningún tipo de pago.

“Mi gente, me ha preguntado mucho que si esta cuenta de 'X' es mía. Sólo les recuerdo que no es así, ya estoy tomando cartas en el asunto con una cuenta falsa. No caigan en estas cosas. Recuerden, solo por aquí y por mi nuevo canal de YouTube", escribió José Ruiz Barrera a través de sus historias en Instagram donde aprovechó para promocionar su nuevo canal en el que durante 2025 compartirá investigaciones paranormales.