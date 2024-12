La impactante historia real que inspiró a la aclamada película "Golpes del destino" de Clint Eastwood

En el año 2004 se estrenó "Million Dollar Baby", mejor conocida como "Golpes del destino" por su nombre en español, una impactante una película dramática dirigida por el legendario actor y cineasta estadounidense Clint Eastwood, la cual muestra la historia de un boxeadora quien tiene el sueño de escalar a las grandes ligas y volverse famosa.

El filme fue sumamente aclamado tanto por el público, así como por la crítica especializada durante su lanzamiento, obteniendo diversos premios entre los que destacan cuatro Óscar en las categorías de: mejor película, mejor director, mejor actriz para Hilary Swank y mejor actor de reparto para Morgan Freeman, convirtiéndose en uno de los largometrajes sobre el boxeo más importantes de la historia del cine.

¿De qué trata "Golpes del destino"?

"Golpes del destino" se centra en la vida de Maggie Fitzgerald (Hilary Swank), una camarera de 31 años Los Ángeles que sueña con convertirse en una boxeadora profesional algún día, por lo que intenta convencer Frankie Dunn (Clint Eastwood), un entrenador de boxeo veterano para que le enseñe.

Aunque en un principió se niega a ser su entrenador debido a que argumentaba estar en contra de enseñarle a mujeres, además de que pensaba que Maggie ya estaba muy grande para intentar comenzar una carrera como boxeadora, finalmente termina aceptando,dando pie a que se forme un vínculo especial entre ellos, sin saber que les espera un trágico final.

La impactante historia real que inspiró a "Golpes del destino"

La cinta recién añadida a la plataforma de Netflix, está basada en la novela "Rope Burns: Stories From the Corner", de Jerry Boyd, alías F.X Tool, un libro en el cual el escritor y también manager de box narra algunas de las vivencias que pudo presenciar durante su paso por el pugilismo, sin embargo, el diario "The Independent" realizó una investigación, con la cual aseguró que "Golpes del destino" también estaría inspirada en la historia de Katie Dallam.

Katie fue una famosa peleadora estadounidense de los años noventas, quien lo perdió todo luego de que recibiera alrededor de 199 golpes en la cabeza durante su polémica pelea con la boxeadora jamaicana Sumya Anani, lo que le provocó parálisis en la mitad del cerebro, dejándola en estado de coma durante algunos días, y cambiando su vida para siempre, pues quedó con secuelas como problemas de movilidad y memoria de corto plazo, caso similar al de la película, solo que en la vida real, la pugilista pudo continuar con su vida a pesar de las dificultades.

