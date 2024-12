Emiliano Aguilar pasa la Navidad lejos de la dinastía y lanza golpe bajo: "está gente me ha cuidado"

Emiliano Aguilar continúa con la polémica en las redes sociales. Ahora publicó una fotografía junto a otras personas a quienes llamó su familia, pero no son precisamente los miembros de la dinastía Aguilar, pues se ha dicho en diversas ocasiones que no se llevan nada bien, al grado de contar toda comunicación.

A pesar de que la familia creció este año con la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Emiliano tampoco fue convocado para que pasen unas fiestas decembrinas en conjunto; sin embargo, aprovechó el momento para mostrarse agradecido con las personas que lo han apoyado a lo largo de estos años.

"Con mi familia en la COLONIA LIBERTAD los quiero un chingo, está gente me ha cuidado y ha estado ahí conmigo cuando no he tenido nada gracias a ellos soy quien soy los quiero mucho carnales feliz noche buena y navidad"