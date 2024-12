Desde Ángela Aguilar hasta Adrián Marcelo, ellos fueron los famosos más criticados del 2024

Sin duda alguna, este año que está a punto de terminar, ha sido uno de los más polémicos para el gremio artístico pues hubo de todo, desde lamentables fallecimientos, hasta algunos otros acontecimientos que resultaron mucho de qué hablar, romances inesperados, así como comportamientos de famosos que nadie se esperaba.

El 2024 no ha sido un año fácil para algunos famosos, quienes se han visto envueltos en controversias que afectaron gravemente su imagen pública. En un mundo donde las redes sociales amplifican cada comentario, las celebridades deben navegar con cuidado para no caer en el ojo del huracán.

A lo largo del año, varios personajes del espectáculo mexicano han enfrentado críticas implacables y abucheos, mientras la opinión pública se volvía cada vez más dura con sus acciones y decisiones. Aquí te presentamos a algunos de los famosos más polémicos y rechazados de 2024, aquellos que fueron objeto de constantes juicios y cuestionamientos.

Adianez Hernández: La controversia amorosa que la afectó

Adianez Hernández, actriz y expareja de Rodrigo Cachero, protagonizó uno de los escándalos más comentados del año. La revelación de una infidelidad por parte de la actriz, quien habría mantenido una relación con Augusto Bravo mientras aún estaba con Cachero, desató una ola de críticas en su contra. Las redes sociales no perdonaron el idilio amoroso, y la imagen de Adianez sufrió un fuerte golpe. Sin embargo a ella no le importó y este 2024 llegó al altar con su gran amor.

Ángela Aguilar: El escándalo de su relación con Christian Nodal

Ángela Aguilar vivió uno de los años más difíciles de su carrera, principalmente debido a su relación con Christian Nodal. A pesar de que la joven cantante intentó mantener la calma, la situación se volvió aún más polémica cuando Ángela y Nodal llegaron al altar de manera repentina y fugaz en julio, apenas semanas después de que Nodal terminara su relación con la cantante Cazzu. Los fans de Cazzu, especialmente en Argentina, no dudaron en criticar duramente a Ángela, acusándola de ser la causa del dolor de la artista.

Además, una entrevista en la que Ángela minimizó las consecuencias de su relación con Nodal provocó un gran rechazo, al punto que su nombramiento como ‘Mujer del Año 2024’ por la revista Glamour generó controversia y fue tildado de injusto por muchos internautas, además de que la artista fue abucheada en varias presentaciones.

Christian Nodal: ¿mal hombre y mal padre?

El cantante Christian Nodal, por su parte, no estuvo exento de las críticas. Tras su ruptura con Cazzu y el inicio de su relación con Ángela Aguilar, Nodal fue blanco de comentarios muy duros. En redes sociales, lo llamaron “mujeriego”, “padre ausente” y “inestable”. Las acusaciones de infidelidad no lo dejaron tranquilo, y sus intentos de aclarar la situación no lograron calmar a los detractores, especialmente los fanáticos de Cazzu. Esta polémica afectó seriamente su reputación, lo que también generó un rechazo considerable de parte del público.

Ricardo Peralta: La decepción tras 'La casa de los famosos'

El influencer Ricardo Peralta se convirtió en uno de los personajes más polémicos de la edición de La casa de los famosos México 2. Su apoyo a un polémico grupo dentro del reality, junto con su actitud frente a los demás participantes, generó desconfianza y rechazo. A lo largo del programa, se le acusó de ser “doble cara” y de utilizar temas como la bandera LGBTQ+ para defenderse en momentos incómodos. El clímax de su escándalo llegó cuando fue abucheado en la premiere de Wicked en el Auditorio Nacional. La situación fue tan crítica que Peralta optó por alejarse de las redes sociales, buscando descansar de la presión pública.

Mariana Echeverría: Y todo por un mango

Mariana Echeverría, conductora de Me caigo de risa, también se enfrentó a un año lleno de críticas. A pesar de haber comenzado como una de las favoritas del público en La casa de los famosos México, su actitud dentro del reality cambió su imagen para siempre. La polémica comenzó cuando se le acusó de hacer bullying a Briggitte Bozzo y protagonizar enfrentamientos innecesarios con sus compañeros, entre ellos, una pelea por un mango que se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa. Este comportamiento no pasó desapercibido, y las críticas no tardaron en llegar, incluso en programas como Hoy, donde fue confrontada por las conductoras, lo que desató aún más el descontento del público.

Adrián Marcelo: ¿villano amado?

Adrián Marcelo fue otro de los personajes cuya participación en La casa de los famosos México 2 terminó de forma controversial. Su comportamiento, que incluyó comentarios despectivos hacia las mujeres y una pelea con Gala Montes por su depresión, desató una oleada de críticas. Los internautas lo acusaron de insensibilidad y de utilizar actitudes machistas para generar contenido en el programa. El escándalo llegó a tal punto que varias marcas comenzaron a poner en duda su participación en el reality, lo que provocó que Adrián decidiera abandonar el programa por voluntad propia.

