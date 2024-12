Mariana Ochoa bailó en HOY con una costilla rota, así contó el sufrimiento que se aguantó: “doctor, inyécteme"

Mariana Ochoa no logró hacerse con la corona de campeona de "Las Estrellas Bailan en Hoy". Lamentablemente tuvo un accidente una noche antes de la gran final que no se dio a conocer, pues ella prefirió competir con todo y la lesión que se provocó a raíz de una caída.

A través de una reciente entrevista, dio a conocer que se rompió una costilla, pero no pasó a mayores y le pidió a un doctor que la inyectara para no sentir dolor por lo menos durante las siguientes horas, gracias a eso pudo salir a competir, incluso se llevó muy buenas críticas, hasta una calificación de 10.

"Cierro el año con una costilla rota, que me rompí un día antes de la Gran Final, en el ensayo general. Dije 'ya llegué hasta la gran final, no me voy a estar quejando, doctor inyécteme y vamos a darle'. Siento que el baile fue sensacional y estoy contenta con esta gran experiencia"

Sin embargo, dijo que se la pasó muy increíble a pesar de que no logró quedarse con el campeonato, que era algo que definitivamente deseaba y hubiera sido un gran logro. A pesar de todo, dijo que se trató de una experiencia que le cambió la vida para siempre.

"Ha sido una experiencia maravillosa... en mi vida me había dado marometas, pero también he aprendido a romper mis miedos, tus límites están en tu cabeza. Nunca me imaginé que a mis 45 años iba a hacer todo lo que a mis 20's y 30's no hice, vueltas de carro, cargadas, marometas"