Juanpa Zurita y Cristo Fernández se cuestionan la paternidad

A sus 28 años, Juanpa Zurita , y a sus 33, Cristo Fernández, consideran que la idea de ser padres cada vez está más presente en sus vidas, y si bien no llevan prisa, les gusta experimentar esta faceta en la ficción porque los ayuda a entender más del proceso y entender más a las mujeres.

El actor considera que no hay un match entre lo que el hombre piensa que la mujer necesita y lo que realmente tiene que recibir y eso espera que cambie en algún momento. Mientras que Fernández, señaló que sí espera ser papá, en una etapa más adelante de su vida.

“Una pequeña confusión” cuenta la vida de dos parejas, una integrada por “Cuauhtli” (Fernández) y “Lola” (Ana de la Reguera) y la otra por “Iñigo” (Zurita) y “Majo” (Vico Escorcia), la primera pareja decide tener un bebé porque el reloj biológico de ella está al límite, mientras que la segunda, tiene la presión de la familia y amigos por ser papás. Al acudir a una clínica para que los ayudé en el proceso, en el laboratorio cambian se equivocan y “Lola” tendrá al hijo de “Iñigo”, mientras que “Majo” el de “Cuauhtli”, la trama se desarrolla en todas las emociones que viven por encontrar una solución a esto.

Juanpa señaló que lo más importante de esta historia es que todo se toca desde la comedia, un género que le encanta, pero reconoció que trabajarlo en el séptimo arte lo reto mucho más que lo que hace en redes sociales.

“Me emociona mucho que este guion sea una comedia, pero me empezó a dar un poco de miedo, al no saber si la gente se va a reír si el chiste, si va a pegar y por ahí entran pensamientos que te empiezan a traicionar, porque a diferencia de redes donde todo es un poco más instantáneo, aquí no y ya quiero escuchar la reacción de la gente en las salas”, contó.