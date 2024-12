Rubén Cerda regala esperanza como Santa Claus desde hace más de 30 años

Lo que hace 30 años empezó como un trabajo más para una campaña publicitaria, se convirtió en uno de sus personajes más queridos y representativos, Rubén Cerda se transforma cada Navidad en Santa Claus y lo hace con mucho respeto.

“Es una responsabilidad grande porque hay muchas ilusiones y creencias alrededor de este mítico personaje, sobre todo se involucra mucho la esperanza de los niños y eso es lo que trato de mantener cada año con mi trabajo, yo me considero el mejor amigo de santa por eso estoy a donde él va”, contó.

Su éxito como “El Santa Claus Mexicano” ha sido tal que incluso protagonizó el espectáculo de Broadway, The Radio City Christmas Spectacular, de las mundialmente famosas Rockettes en el Auditorio Nacional, y desde entonces se pone el traje rojo, ya sea para algún anuncio o para regalar esperanza, ya que si bien considera que el espíritu de la Navidad prevalece pese al paso del tiempo, la gente sí cambia.

“Las personas cada vez se distraen con mayor facilidad en cosas, no sé si inútiles o vanas, porque cada quien sabe a qué le da importancia, pero se desvirtúa el verdadero sentido de la Navidad que mucho consiste en la parte espiritual”, detalló.

Para Cerda es importante resaltar que no se necesita ser un fiel religioso para disfrutar de estas fechas y eso lo demuestran con el espectáculo que su fallecida esposa, Teresa Herrero, hizo desde hace una década, en el que muestran el significado de las decoraciones más importantes, como el Árbol de Navidad, las luces, el nacimiento del niño Jesús, y la misma historia de Santa.

Este espectáculo lo empieza a trabajar desde marzo, junto a sus hijos y Cristina, quien era amiga de su esposa y por muchos años fue su mano derecha, entonces conoce a la perfección el negocio.

“Lo que me gusta de este espectáculo es que está integrado por la familia, porque son mis hijos, sus parejas, mi hermana y su esposo, y Cristina, quienes organizamos y coordinamos todo, y siempre nuestra mayor felicidad es ver las sonrisas de la gente, incluso las lágrimas, porque para muchos se vuelve una historia llena de nostalgia”, explicó.

El show lo muestra en plazas públicas o teatros, este año dio dos funciones en Zamora, Michoacán, donde la gente quedó sorprendida con todos los detalles que contaron sobre la época, aunque no todo se trata de reflexiones, también ofrecen muchos momentos divertidos, protagonizados por el Grinch, a quien da vida su yerno, para los más pequeños del hogar. También sigue siendo imagen de algunas marcas, este año trabajó junto a Sam’s Club.

“Para mí el mejor regalo que me pueden dar es la sonrisa del público, porque ahí es donde me doy cuenta que todo el esfuerzo valió la pena, y más porque es un trabajo hecho por una familia para muchas otras, y me gusta verlos contentos, porque siento que la humanidad está muy necesitada de de saber que existe algo bueno en la vida, que hay esperanza”, finalizó.