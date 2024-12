La canción de Billie Eilish que debes escuchar esta Navidad

Billie Eilish ha cerrado un año como 2024 increíble, pues no solo es una de las artistas más escuchadas del año, sino que es la mejor artistas por parte de Apple Music, asì como sumo más nominaciones a los Emmys con su nuevo disco “Hit Me Hard And Soft” uno de los mejores discos de 2024.

Mismo disco con el que ha hecho una de las mejores giras musicales como lo es “Hit Me Hard And Soft Tour”, donde además es la primer gira donde la cantante no comparto escenario con su hermano y también compositor Phineas O'Connell, debido a que el estadounidense ya tiene su propio proyecto.

Por ello te presentamos uno de los mejores temas de la cantante con el que puedes celebrar esta época navideña, pues Billie Eilish es una de las mejores artistas para crear temas musicales específicos de muchas fechas, no por nada ya tiene dos Premios Oscar por su tiempo.

Así tendrás una increíble canción que puedes escuchar para tener felicidad en esta época navideña, en un momento donde Sabrina Carpenter brilla por su increíble el especial de navidad producido con Netflix, la joven cantante también tiene de donde escoger de su repertorio musical.

La canción de Billie Eilish para disfrutar la Navidad

Fue en 2023 cuando la famosa cantante decidió asistir al Saturday Night Live, donde además de presentar una versión increíble de What Was I Made For? que interpretó para la película de Barbie, pues en Greta Gerwig puso su tema en una de las escenas más importantes de la película.

Además siendo su tercera aparición en el show, demostró una versión increíble de “Have Yourself A Merry Little Christmas” un clásico de Judy Garland, demostrando su talento natural para interpretar diferentes temas un poco alejados a su estilo musical pero que interpreta de manera excepcional.

Y es que la canción es un clásico de 1944, que además Frank Sinatra también decidió darle una vuelta con un cover que es muy reconocida por sus fanáticos, por lo que escuchar a Billie Eilish interpretar una canción de tal magnitud deslumbró a sus seguidores más empedernidos.

Sin embargo, no es k anuncia artista que lo hizo, también artistas como Sabrina Carpenter, John Legend, Azealia Banks así como Ally Brooke y Dinah Jane han hecho sus propias versiones del increíble tema navideño, pero nosotros te recomendamos esta verizon de Billie Eilish.

