Tiny Desk Concert de Sabrina Carpenter, la cantante cierra el 2024 con un acústico fuera de serie

Sabrina Carpenter dio a conocer en sus redes sociales la salida de su nueva sesión junto a Tiny Desk Concert de NPR Music, una de las más famosas salas de todos los tiempos en cuanto a música se refiere, es un escenario alternativo para bandas pequeñas o artistas monumentales, donde presentan sus canciones de una forma mucho más íntima.

NRP cerró el año con dos de las más grandes artistas del momento, una sorpresa que nadie, ni siquiera sus fans más fervientes imaginaron o soñaron en el rincón más recóndito de su mente. Billie Eilish y Sabrina Carpenter no se cansan de juntar reproducciones, esta última ya se acerca a las 500 mil plays en tan solo 3 horas.

Sabrina Carpenter es una talentosa cantante, compositora y actriz estadounidense que ha cautivado al público desde sus inicios. Saltó a la fama gracias a su papel protagónico en la serie de Disney Channel "Girl Meets World", lo que le abrió las puertas a la industria musical, lugar donde se ha consagrado con su mezcla de pop con R&B donde su voz, desde luego, es la principal protagonista.

La cantante debutó en la plataforma más grande sesiones en YouTube. Crédito: Sabrina Carpenter / Facebook

¿Dónde puedes ver el Tiny Desk Concert de Sabrina Carpenter?

Sabrina Carpenter viene de una gira monstruosa por todo el mundo, donde no se cansó de llenar los más grandes fotos, estadios o teatros, convirtiéndose en una de las cantantes más populares del momento, pero también una de las más polémicas por su espectáculo supuestamente subido de tono, como algunos cuántos se lo tomaron. De ello bromeó un poco durante la sesión que ya está disponible en las plataformas de video.

Carpenter llegó con una propuesta innovadora, pues no se quedó únicamente en las facilidades de los instrumentos acústicos, llegó con una banda compuesta por un cuarteto de cuerdas de tres violines y cello, así como una guitarra pedal steel que le dieron un toque muy hermoso a los temas del disco "Short n’ Sweet" nominado al Grammy.

A lo largo de la sesión, Sabrina se vuelve mucho más parlanchina con los presentes, e incluso reveló cómo se gestaron cada una de estas canciones y de lo que hablan sus letras, dejándonos llegar al fondo de su corazón. Desfilaron por la tocada los temas “Taste”, “Bed Chem”, “Please Please Please”, “Slim Pickins”, “Espresso” y “Juno”.

“Cuando comencé a escribir canciones, fue en una habitación como esta: un cuarto con paredes muy secas y sin reverberación, pero aquí hay algo tan real y especial”, reflexionó la cantante durante su actuación.

Ya puedes escuchar el Tiny Desk Concert de Sabrina Carpenter a través de plataformas como YouTube y la página oficial de NPR Music en internet. Las sesiones, hasta el momento, son completamente gratuitas, por lo que puedes ver cada una de ellas en estos mismos espacios.

Algunos personajes históricos que han pisado este escenario únicamente durante el último año son TV On the Radio, Dua Lipa, The Marías, Juanes, Nathy Peluso, Nelly Furtado, Hot Chip, Olivia Rodrigo, San Smith, Pj Harvey, Maluma, Becky G, Ivy Queen, Villano Antillano, DannyLux, Rawayana, V de BTS, Post Malone, entre otros.

