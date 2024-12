¡Regresa The Beatles! Paul McCartney termina su gira "Got Back" e invita a Ringo Starr a una interpretación épica

En un espectáculo cargado de emociones y nostalgia, Paul McCartney celebró en Londres el último concierto de su gira mundial "Got Back", la esperada serie de presentaciones que lo llevó a recorrer varios continentes y que culminó con un reencuentro histórico, pues la O2 Arena fue testigo de como Ringo Starr se unió a su compañero, reviviendo así la esencia de The Beatles que nunca se ha apagado.

Con esta gran sorpresa, este concierto se convirtió en un evento especial, no solo porque reunió a los dos únicos miembros sobrevivientes del cuarteto de Liverpool, sino porque también marcó el cierre de un capítulo significativo en la carrera del legendario bajista británico. El histórico concierto, que tuvo lugar en el segundo de los dos espectáculos programados en Londres, estuvo cargado de sorpresas.

Durante la velada, McCartney invitó a Ringo Starr al escenario para interpretar juntos a dos de los himnos más emblemáticos de The Beatles: "Helter Skelter" y "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Como era de esperarse, la ovación del público fue ensordecedora cuando ambos músicos se unieron, reavivando los recuerdos de la época dorada de la banda más famosa de todos los tiempos.

Paul McCartney y Ringo Starr reviven a The Beatles en Londres

En una noche marcada por la emoción y el cariño de los seguidores, la presencia de Starr en el escenario no fue solo un homenaje a The Beatles, sino también una reafirmación del lazo indestructible que sigue uniendo a los miembros del grupo ya que a pesar de los años que han pasado desde su separación en 1970, el legado de esta icónica banda parece no desvanecerse e incluso es motivo de nostalgia para quienes no vivieron los años dorados del cuarteto de Liverpool.

La despedida fue tan emotiva como la actuación en sí, por lo que las y los fans no pudieron evitar sentirse agradecidos por poder presenciar este momento único en la historia de la música.

Fotografía: Instagram/@paulmccartney

Y es que el baterista de 84 años de edad, al igual que McCartney, ha sido una figura esencial en la historia de la música moderna, por lo que tras interpretar juntos estas canciones, Starr se despidió del público con un mensaje lleno de gratitud que terminó por conmover a las y los fans que se deshicieron en aplausos mientras el icónico músico se alejaba de la batería:

Me voy ahora, he tenido una gran noche y los quiero a todos, dijo Ringo Starr tras terminar su presentación junto a Paul McCartney.

La gira mundial "Got Back", que comenzó en 2022, marcó el regreso de Paul McCartney a los escenarios tras los confinamientos por la pandemia de COVID-19. Esta gira se convirtió en un fenómeno internacional, con McCartney visitando países como Estados Unidos, Australia, Brasil, México, Francia, España y el Reino Unido; y es que este tour no solo ha sido una celebración de su increíble legado musical, sino también una oportunidad para que las y los fans de todo el mundo puedan disfrutar de la energía y el talento de un músico que, a pesar de sus más de 80 años, sigue siendo un referente en la música contemporánea.

Por ello, el concierto de Londres no solo significó el cierre de la gira "Got Back", sino también la oportunidad de rendir homenaje a The Beatles, pues McCartney, a lo largo de la gira, ha interpretado una mezcla de canciones de su época con el cuarteto de Liverpool, sus discos en solitario y algunas de las interpretaciones más queridas de su carrera.

Paul McCartney cerró su exitosa gira Got Back en Londres. Estando en la ciudad donde -casi- pasó todo, tenía que darlo todo: Ringo Starr se subió con él al escenario para tocar el Reprise de Sgt. Pepper y Helter Skelter…



EL SUEÑO.#paulmccartney #ringostarr



(uD83CuDFA5 drbryant23) pic.twitter.com/qeJ9uhxtLx — Beatle uD83CuDF4F (@Beatleradio) December 20, 2024

Aunque el encuentro de McCartney y Starr en los escenarios no es algo inédito, este fue particularmente significativo dado que la última vez que ambos músicos compartieron escenario fue en 2019, cuando McCartney lo invitó al escenario durante su gira "Freshen Up". Desde que The Beatles se disolvieron en 1970, McCartney y Starr han mantenido una relación cercana, marcada por varias colaboraciones a lo largo de las décadas, en proyectos como "Ringo", el álbum del baterista lanzado en 1973, donde McCartney participó en la composición y grabación de algunas canciones.

Fue así como la aparición de Ringo Starr en el escenario de la O2 Arena fue una sorpresa para muchos y la emoción se hizo palpable. Los dos músicos, que ya tienen más de 80 años, siguen demostrando que la química y la magia que compartieron en sus años dorados no ha desaparecido.

Junto a Ringo Starr, también regresó el icónico bajo Hofner

Y por si la participación de Ringo Starr no hubiera sido suficientemente épico, otro de los momentos más sorprendentes de la noche fue el regreso a los escenarios del bajo Hofner, el instrumento con el que Paul McCartney ha sido asociado durante toda su carrera. Sólo tuvieron que pasar 50 años para que el músico se reencontrara con este icónico bajo, pues en 1969 se perdió durante algunas sesiones de grabación.

Paul McCartney (tocando o seu baixo Hofner que foi encontrado depois de 50 anos) e Ronnie Wood tocando “Get Back” no The O2 Arena em Londres (19/12)

uD83DuDCF8: 71lox | Youtube #PaulMcCartneyGotBack pic.twitter.com/aE2HDcGAw3 — The Beatle BR uD83CuDF4F?? (@TheBeatleBR) December 20, 2024

Durante mucho tiempo se creyó que el bajo se había sido perdido para siempre, pero una investigación realizada en 2023 reveló que el instrumento había sido robado en 1972 y no extraviado, como se había pensado inicialmente. Después de años de especulación, el bajo fue recuperado y devuelto a McCartney en febrero de este 2024.

Este regreso del bajo Hofner al escenario no solo fue una victoria para McCartney, sino también para la música ya que el bajo tiene una historia especial, siendo uno de los instrumentos más icónicos de la historia del rock y la música pop. Durante la gira "Got Back", el regreso de este bajo fue un momento significativo para las y los fans de The Beatles, quienes pudieron ver al bajista tocarlo nuevamente en vivo, como en los viejos tiempos.

Hasta el propio McCartney se mostró emocionado al respecto ya que el bajo Hofner, que originalmente había sido adquirido por McCartney en 1961, es un símbolo del sonido único que The Beatles crearon y del estilo personal de McCartney, quien lo tocó a lo largo de su carrera tanto con la banda como en su exitosa carrera en solitario. Aunque los Beatles se disolvieron hace más de 50 años, el impacto de Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison sigue vigente.

Fotografía: Instagram/@paulmccartney

La gira también fue un testimonio del impacto global que Paul McCartney sigue teniendo en la música ya que en países de América Latina, como Argentina, Brasil y México, la asistencia a sus conciertos fue masiva, con millones de fans coreando sus canciones. En Europa, la gira también fue un éxito rotundo, con conciertos llenos en ciudades como París, Madrid y Londres, demostrando que McCartney sigue siendo una figura capaz de reunir a multitudes y de emocionar a generaciones enteras con su música.

Sigue leyendo:

Now and Then, la historia detrás de la última canción de The Beatles que hizo llorar a Paul McCartney l VIDEO

Ringo Starr anuncia su nuevo disco "Look Up", Eric Clapton, Jimmy Page y David Gilmour están ligados al proyecto