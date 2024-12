Now and Then, la historia detrás de la última canción de The Beatles que hizo llorar a Paul McCartney l VIDEO

Recientemente un video de Paul McCartney llorando en el escenario se viralizó en las redes sociales, pues el metraje en cuestión muestra al compositor recargado en su piano, intentando contener las lágrimas después de interpretar una de las canciones con más historia dentro de catálogo musical de The Beatles.

Durante un show en Manchester, Inglaterra, perteneciente a la gira "Got Back", Paul McCartney interpretó la canción "Now and Then", una pieza musical cargada de emociones para los aficionados del cuarteto de Liverpool, debido a que se trata de la última canción de The Beatles. Lanzada a penas en 2023, la melodía cerró un ciclo en la historia de la música y rápidamente se convirtió en una favorita de la fanaticada beatlemaniaca.

El llanto de McCartney al interpretar esta canción el pasado 15 de diciembre, de acuerdo a un asistente del show, se debe a la presencia de cientos de corazones de cartón recordados por los fanáticos, quienes levantaron este curioso detalle para "sorprender" al interprete durante la pieza en cuestión. El lindo detalle en Manchester, sumado a la importancia e historia de la canción definitivamente conmovieron al músico de 82 años, quien agredió el gesto con lágrimas en los ojos.

El rencuentro de The Beatles y la importancia de "Now and Then"

"Now and Then", traducida como "De vez en cuando" o "Ahora y antes", se trata de la última pieza en una serie de 3 canciones producidas por The Beatles tras su separación en 1969, estas melodías destacan por ser una especie de regalo nostálgico para los melómanos, debido a que se trata de composiciones póstumas al fallecimiento de John Lennon y eventualmente la partida terrenal de George Harrison.

Si bien The Beatles nunca tuvo una reunión "formal" debido al asesinato de John Lennon en 1980, el cuarteto que cambió la música contemporánea para siempre sí tuvo un rencuentro en los años 90 con la intención de celebrar el recorrido histórico de la banda. El material "The Beatles Anthology" se trata de un documental que relata la historia del conjunto, el cual fue acompañado con 3 discos de material inédito.

De igual forma, el material inédito de los "Anthology" también incluyó dos canciones completamente nuevas, las cuales destacaron por ser borradores que el difunto John Lennon había dejado grabado como parte de algunas ideas descartadas. Estos "demos" fueron compartidos por Yoko Ono al resto de The Beatles, quienes trabajaron sobre la voz de su compañero fallecido y lograron terminar 2 canciones.

Inteligencia artificial y nostalgia: la historia de la última canción de The Beatles

"Free as a Bird" y "Real Love" fueron el resultado de este proyecto y de acuerdo a los fanáticos, son canciones sumamente emocionales debido a su letra y peculiar historia detrás de su producción. Sin embargo, existía una tercera canción, "Now and Then", la cual fue desechada por Paul, George y Ringo debido a la pobre calidad del material y los intentos de trabajar en ella quedaron enlatados.

No obstante, la salida del documental "Get Back" y el destacado proceso de restauración y remasterización implementando por el director, Peter Jackson, usando IA para dar nueva vida a horas de material audiovisual, animó a Paul McCartney y a Ringo Starr a darle una última oportunidad a la canción.

Así fue la producción de "Now and Then":

Ahora sumando la ausencia de George Harrison debido a su muerte en 2001, los miembros restantes del cuartero de Liverpool se pudieron a trabajar en la melodía. Extrayendo la voz de Lennon por medio de Inteligencia artificial y usando fragmentos de algunos solos de guitarra de Harrison, "Now and Then" se publicó en 2023.

Con una letra enteramente nostálgica, la cual hace referencia al sentimiento de vació que provoca extrañar a una persona, la última canción de The Beatles sacudió al mundo de la música, "Now and Then" incluso está nominada a varios Grammys, siendo esta, posiblemente el último trabajo musical de una de las agrupaciones más importantes en la historia.

Mira el video de Paul McCartney llorando después de tocar Now and Then: