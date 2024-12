Paul McCartney ya tiene moneda conmemorativa en Reino Unido, ¿cuánto cuesta y cómo conseguirla?

El mundo entero ha sido testigo de grandes leyendas en la música, pero pocas han tenido el impacto con el que Paul McCartney continúa viviendo. Y es que desde su paso por The Beatles, el camino parecía estar marcado por éxitos y fama global, por lo que la "Royal Mint", conocida como la Real Casa de la Moneda británica, ha presentado una colección de monedas conmemorativas de cinco libras en honor al exbeatle.

La edición especial de estas moneadas busca reconocer su extraordinaria contribución a la música y la cultura mundial. La iniciativa marca un homenaje especial a la trayectoria de McCartney, un artista cuya influencia trasciende generaciones y fronteras. Y por si esto no fuera poco, se ha dado a conocer que el artista de 82 años colaboró estrechamente con la Royal Mint en el diseño de estas monedas, lo que las hace aún más especiales.

De esta forma, las piezas únicas destacan por su detallado simbolismo, pues incluyen una representación de su icónico "piano mágico" multicolor, referencias a instrumentos asociados con su carrera como un violín y un bajo, y el logotipo de Wings, la banda que McCartney fundó después de la disolución de The Beatles. Además, las monedas contienen notas de piano seleccionadas personalmente por el artista, agregando un toque íntimo y personal al diseño.

Reino Unido lanza monedas conmemorativas en honor a Paul McCartney

Paul McCartney, originario de Liverpool, comenzó su viaje musical como parte de The Beatles, un grupo que revolucionó la industria musical y moldeó el sonido de una era. Sin embargo, su éxito no se limitó a su etapa en la banda ya que como artista en solitario, McCartney ha vendido más de 100 millones de álbumes, consolidando su estatus como una leyenda viviente. Su influencia se refleja no solo en su prolífica carrera, sino también en su capacidad para conectar con millones de personas a lo largo de generaciones.

La energía y conexión de McCartney con su público demuestran que, incluso a los 82 años, sigue siendo una fuerza creativa inagotable.

Fotografía: AP Photo.

De esta forma, el lanzamiento de las monedas coincide con un momento significativo en la vida del músico: su gira mundial "Got Back", que hace algunas semanas lo llevó a tocar en escenarios de América Latina, reuniendo a más de 500,000 personas en ocho países. La etapa europea de la gira arrancó en París y continuará en ciudades emblemáticas como Madrid, Mánchester y Londres y fue durante este jueves que Rebecca Morgan, directora de monedas conmemorativas de la Royal Mint, comentó sobre la relevancia de este proyecto:

Nuestras piezas rinden homenaje a íconos y eventos de la historia británica, por lo que era importante que la notable carrera musical de Paul McCartney se celebrara con una moneda oficial de Reino Unido [...] Lo que hace que esta pieza sea tan especial es que Paul estuvo involucrado en todo el proceso de diseño. La pieza celebra varios elementos de su carrera en solitario, y esperamos que sus seguidores disfruten de esas referencias, dijo Rebecca Morgan.

Otro detalle interesante es que la Royal Mint ha obsequiado a McCartney una versión de púa creada con una de estas monedas, en referencia a su costumbre juvenil de utilizar centavos británicos para rasguear las cuerdas de su guitarra. Este gesto subraya el vínculo entre la carrera musical del artista y el simbolismo de la moneda británica.

El diseño de la moneda también refleja la innovación de McCartney como músico y artista.

Fotografía: AP Photo.

¿Cómo conseguir las monedas británicas en honor a Paul McCartney?

La colección de monedas conmemorativas de Paul McCartney se encuentra disponible en varias versiones a través del sitio web oficial de la Royal Mint (da clic AQUÍ para visitarla), con precios que parten desde las 15.50 libras (aproximadamente 19.6 dólares o 399.63 pesos mexicanos).

Es así como las y los coleccionistas y fans del músico tendrán la oportunidad de adquirir piezas de edición limitada que encapsulan elementos clave de su carrera y personalidad artística. Y a pesar de que estas monedas se encuentran de venta en Reiuno Unido, la página cuenta con envíos internacionales, por lo que es posible adquirirlas desde cualquier parte del mundo.

Finalmente, la Royal Mint planea subastar a principios de 2025 una moneda de oro de cinco kilos firmada por Paul McCartney, este proyecto requirió más de 250 horas de trabajo en su fabricación y promete convertirse en una de las piezas más codiciadas por coleccionistas y fans. La moneda, una obra de arte en sí misma, encapsula el legado de McCartney en un formato tangible y eterno. La decisión de la Royal Mint de homenajearlo no solo reconoce su contribución artística, sino también su papel como embajador cultural.

Fotografía: AP Photo.

En palabras del propio McCartney: "Nunca podría haber esperado algo así cuando era niño". Esta declaración encapsula el asombro y humildad de un artista que, a pesar de su estatus de leyenda, sigue valorando cada reconocimiento como si fuera el primero, por lo que el lanzamiento de estas monedas no solo celebra su carrera musical, sino también su impacto en la cultura, la sociedad y el corazón de millones de personas en todo el mundo. En un momento donde la nostalgia y la innovación convergen, este homenaje se convierte en un recordatorio tangible del poder transformador de la música y el arte.

IMPORTANTE: El Heraldo de México solo distribuye la información, NO vende ni compra monedas o billetes de ninguna denominación.

