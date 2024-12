La dieron por muerta y regresó de la tumba para vengarse de sus agresores, la impactante historia de “Dulce venganza 2”

Una de las películas más controversiales en la historia del cine es la cinta de terror “I Spit On Your Grave” ¨(1978) del director Meir Zarchi, uno de los primeros filmes del género splatter que fue censurado y prohibido en varios países debido a su violenta y polémica historia, sin embargo, eso no impidió que tuviera un remake en el año 2010 de la mano del cineasta Steven R. Monroe, misma que también causó un fuerte revuelo durante su estreno.

En el 2013 fue lanzada su secuela bajo el nombre de “Dulce venganza 2”, un impactante largometraje que sigue la línea narrativa de su predecesora, pero esta vez con una nueva protagonista, una gran opción a tomar en cuenta para ver en Netflix, plataforma a la que fue agregada recientemente.

¿De qué trata “Dulce venganza 2”?

La cinta muestra la historia de Katie Carter, una bella modelo quien tras asistir a una sesión de fotografías, termina siendo abusada y secuestrada por un grupo de hombres quienes se la llevan a Bulgaria, en donde la abandonan después de darla por muerta, sin embargo, la joven logra sobrevivir de manera inesperada y se levanta para llevar a cabo un brutal plan de venganza en contra de sus agresores, a quienes irá cazando uno a uno hasta que todos paguen por lo que le hicieron.

En “Dulce venganza 2” una modelo será víctima de un grupo de hombre

¿Por qué ver “Dulce venganza 2”?

Esta secuela que se puede entender sin importar si viste su antecesora, es una cinta que te mantendrá al borde del asiento en todo momento gracias a su impactante historia de venganza en donde la protagonista hace justicia por mano propia, sin embargo, es importante aclarar que no es una película apta para todo público, ya que toca temas bastante sensibles y contiene imágenes fuertes que podrían perturbar a algunas personas.

Ficha técnica de “Dulce venganza 2”

Título: “Dulce venganza 2”

Año: 2013

País: Estados Unidos

Género: Terror

Duración: 106 minutos

Dirección: Steven R. Monroe

Guion: Neil Elman, Thomas H. Fenton

Elenco: Jemma Dallender, Yavor Baharov, Joe Absolom

