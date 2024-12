Briggitte Bozzo: revelan la verdadera razón de su salida de “La Señora Presidenta”, tuvo problemas con Brenda Bezares

El pasado 17 de diciembre, durante el programa Hoy, Arath de la Torre presentó a Mariana Botas, la actriz que tomará el lugar de Briggitte Bozzo en la obra de teatro “La señora Presidenta” a partir de este viernes 20 de diciembre en el teatro México, en la capital de nuestro país.

Luego de esta noticia, muchos se comenzaron a cuestionar qué pasaría con Briggitte, pues el mismo Arath no mencionó nada sobre una presunta salida del proyecto de la ex integrante de La casa de los famosos México 2, sin embargo, fue la misma peliroja quien confirmó que ya no estaría más en la puesta en escena por motivos profesionales, sin embargo, acaban de revelar las verdaderas razones de su salida.

Así comenzó el elenco inicial y todo parecía ir bien entre ellos.

Foto: Violeta Isfel

¿Por qué salió Briggitte Bozzo de “La Señora Presidenta”?

Fue a través del canal de YouTube Kadri Paparazzi que “El Lobo y el Chacal”, conductores de la emisión revelaron las presuntas razones verdaderas por las que la ganadora del 5° lugar del reality show antes mencionado tuvo que abandonar de manera intempestiva la obra de teatro.

Y es que, de acuerdo con la fuente citada en el párrafo anterior, Briggitte habría tenido fuertes roces con Brenda Bezares, esposa de Mayito y quien también es parte de “La Señora Presidenta”, las razones de estas presuntas peleas aseguran que aún no se las confirman, sin embargo, “El Lobo y El Chacal” creen que pudo tratarse de celos.

“Dijo muchas cosas mi chacal, pero yo te voy a decir aquí la realidad, empezó a tener roces con la esposa de Mario Bezares, empezaron a tener problemas ahí con la esposa de Mario Bezares, se está volviendo muy intensa, se dice que se está poniendo muy intensa y se dijeron de cosas”, dijo El Lobo

Cabe señalar que, esta información no ha sido confirmada ni por Briggitte ni por nadie de la producción de “La Señora Presidenta”, sin embargo, la pequeña actriz el pasado miércoles 18 de diciembre a través de sus redes sociales confirmó su salida y aseguró que no la despidieron como merecía.

Arath de la Torre contento con la llegada de Mariana Botas

Como lo mencionamos anteriormente, fue en el programa Hoy en donde Arath de la Torre junto con Raúl Araiza dieron la bienvenida a Mariana Botas, quien dio la sorpresa al confirmar que se une al elenco encabezado por el conductor de Hoy a partir de este viernes 20 de diciembre.

“Altagracia anda en todo y en nada, ella tiene chismes con todo el mundo, anda medio amenazando y chantajeando a todos, picando por aquí, picando por allá, de alta no tiene nada, claro está, pero es muy simpática y va a estar con todos los personajes picándolos hasta que de su brazo a torcer…” dijo Mariana Botas

Por su parte, Arath de la Torre confesó sentirse muy contento de que Mariana Botas ya sea parte de la obra de teatro “La Señora Presidenta”: “Estamos muy, muy contentos de que te integres al elenco, bienvenida, estás en muy buenas manos”.

Sigue leyendo:

Daniel Bisogno comparte VIDEO en redes sociales tras darse a conocer que tuvo una recaída en su salud

Julio Preciado asegura que Yolanda Andrade está desesperada y acudió con brujos para recuperar su salud