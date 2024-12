Victoria Ruffo reacciona a la cancelación de Eugenio Derbez tras sus críticas a la actuación de Selena Gómez en la película “Emilia Pérez”

Parece ser que la polémica entre Eugenio Derbez y Selena Gómez aún no llega a su fin, pues a pesar de que el famoso comediante mexicano ya se disculpó de manera pública con la cantante por haber criticado su actuación en la película “Emilia Pérez”, el tema todavía sigue dando mucho de qué hablar.

Y es que recientemente, la actriz Victoria Ruffo, ex pareja del actor y madre de su hijo José Eduardo Derbez, fue entrevistada para las cámaras del programa "Sale el Sol", en donde además de expresar su felicidad tras la visita de su nieta Tessa a su obra de teatro, se le cuestionó cuál era su opinión respecto a la fuerte controversia que se desató tras los comentarios de Eugenio, reaccionando de manera bastante inesperada.

Al respecto, Victoria Ruffo aseguró que si bien había escuchado un poco sobre el escándalo, no estaba enterada de lo que había pasado, al grado de que ni siquiera sabía si “Emilia Pérez” es una serie, película u otro tipo de producción, por lo que solo se limitó a decir que no podía opinar nada sobre dicho tema.

"Es que no sé ni que pasá, la verdad como les dije más o menos he oído las cosas, pero no. Finalmente yo no he visto la... no sé si es serie, película, o lo que sea. No puedo opinar", declaro Victoria Ruffo.