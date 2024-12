José Eduardo Derbez reacciona a la polémica de su papá con Selena Gómez: “Se desquitan con nosotros”

La polémica que desató Eugenio Derbez por las críticas que lanzó contra Selena Gómez debido a su actuación en la cinta "Emilia Pérez" afectó también a su familia. Así lo reveló su hijo José Eduardo, quien indicó que todo lo negativo que persigue a su padre los afecta directamente por los comentarios negativos que reciben a través de redes sociales ya que se convierten en blanco de ataques como una forma de venganza.

El comediante y productor mexicano calificó como "indefendible" el desempeño de Selena Gómez en "Emilia Pérez"; además, criticó su pronunciación al hablar español y cuestionó los premios que ha recibido en la industria por su papel en el proyecto. Pese a ello, la película obtuvo un gran número de nominaciones en los Globos de Oro 2025 entre las que destaca la actriz en la categoría Mejor actriz de reparto.

Aunque el protagonista de "No se aceptan devoluciones" pidió disculpas por los comentarios sobre Selena Gómez, las críticas no se detuvieron y los usuarios también arremetieron contra los hijos de Derbez poniendo en duda su talento ya que ellos también han participado en múltiples producciones mexicanas. Al respecto, José Eduardo Derbez admitió que se ha negado a leer los mensajes en redes sociales ya que éstos podrían deprimirlo o ponerlo sumamente triste.

“Siempre que pasa algo con mi papá la gente va y se desquita con nosotros, no entiendo por qué, pero así funciona. Yo intento no clavarme ni meterme a leer nada en redes porque sino o te afecta o terminas triste y deprimido (…) Yo no puedo hacer nada, si la gente viene y se desquita, pues… está bien, son golpes que se lleva uno por estar aquí”, dijo José Eduardo en un encuentro con los medios y sobre si le ha reclamado a su papá indicó: “Yo estoy muy enfocado en mi carrera, muy contento, y cada quién es libre de opinar y decir lo que quiera”.

En entrevista con Yordi Rosado, Eugenio Derbez, de 63 años de edad, calificó su vida como “caótica” debido al ritmo tan acelerado que llevaba entre el trabajo y su vida personal. Por ello, tomó la decisión de retirarse a partir de enero con la intención de enfocarse en su salud y pasar tiempo con su familia

“Mi vida es muy caótica, sí es muy caótica. Y te voy a decir, te voy a ser sincero, sí, ya perdí el equilibrio de tener vida y no tener vida. Acabo de tener una junta con mi socio y le dije: ‘Yo ya no puedo, ya, necesito parar, no tengo vida’ (…) El próximo año, a partir de enero, me voy a tomar un break para mí y para crear, porque al estar en tantas cosas me cuesta mucho trabajo”, dijo el productor.