Jorge Losa y Ferka están planeando tener una niña y lo comparten abiertamente: VIDEO

María Fernanda Quiroz mejor conocida en el espectáculo como Ferka y su novio Jorge Losa planean llevar su relación al siguiente nivel, la pareja declaró públicamente que ya están pensando en el matrimonio y que también desean tener juntos un bebé, anhelo que los hace muy felices y que los emociona.

Las estrellas del espectáculo planean agrandar su familia y confesaron que les gustaría convertirse en padres de una niña, pero primero tienen importantes objetivos que cumplir como lo es una boda, según o que mencionó Ferka ya están organizando todo lo necesario para cumplir sus metas.

Con la sinceridad que la caracteriza Ferka, explicó que primero le gustaría llegar al altar con su novio Jorge Losa y que inmediatamente estarían buscando el embarazo debido a qué agregó que por su edad sería mejor hacerlo lo antes posible para que todo salga muy bien y no poner el riesgo la salud de ninguno.

Aunque hasta el momento no mencionaron que ya tuvieran una fecha especial para casarse y tampoco dijeron si su boda será por el civil o la iglesia, la pareja de enamorados comparte está ilusión y podrían sorprender a sus fanáticos con una ceremonia el próximo año.

“Sí me gustaría primero la boda, luego el chamaco, tampoco me puedo tardar mucho porque no tengo 28, él quiere la niña, una niña qué padrísimo”, es parte de la declaración de Ferka.