Serrath reacciona a la reconciliación de Ferka y Jorge Losa tras infidelidad: “Hay que trabajar el amor propio”

La polémica ha sido una constante en la historia de amor entre María Fernanda Quiroz y Jorge Losa, pues al inicio fans señalaron que usaron el romance como estrategia para permanecer en “La Casa de los Famosos México” y, más tarde, por el escándalo de infidelidad que enfrentaron. Pese a ello, se dieron una nueva oportunidad y Serrath -señalada de ser la tercera en discordia en la relación de los actores- no dudó en reaccionar hablando sobre las declaraciones de Ferka.

En mayo pasado Jorge Losa confirmó que su relación con Ferka se había terminado, aunque no dio detalles al respecto la presión de sus seguidores y los rumores sobre el tema llevaron a la conductora a destapar la infidelidad del actor. Además, señaló a Isis Serrath como la persona que intervino en su noviazgo y publicó pruebas de los mensajes entre ellos, así como el regalo que le envió al modelo español cuando aún vivía con ella.

“Mi vida cambió de un momento a otro, pensé que vivía un cuento de hadas, pensé que había encontrado a un gran hombre. Mi compañero, mi amigo, le compartí mi vida, nos cambiamos a vivir juntos, dejé que conviviera con mi hijo, había muchos planes (…) Estoy dolida, lo amaba profundamente, creo que una mujer que se respeta a sí misma y dice cosas, hay que sostenerlas, yo siempre he estado a favor de la verdad, tengo pruebas”, dijo Ferka en entrevista para “Hoy Día”.

Ferka y Jorge Losa se reconciliaron pese al escándalo por infidelidad. Foto: IG @ferk_q

Pese al escándalo, en agosto pasado la pareja confirmaría su reconciliación por el tierno mensaje en redes sociales y regalo que Jorge Losa le dedicó a la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” por su cumpleaños. Tan sólo unos días después, compartieron detalles de su romántico viaje en el que el actor le entregó un anillo a Ferka, desatando nuevos rumores sobre una boda.

Serrath pide un alto a los ataques tras escándalo por infidelidad

En entrevista para "Qué buen chisme" en YouTube, Isis Serrath fue cuestionada sobre la reconciliación de Ferka y Jorge Losa luego de que fuera señalada por la conductora de ser la tercera en discordia en su relación. La influencer y modelo aseguró que el actor español vivió con ella un tiempo luego de que él terminara su noviazgo con la actriz, pues decidió abrirle las puertas de su casa como su amiga para apoyarlo.

“Éramos amigos, cuando él terminó su relación me pidió espacio para dormir, vivir, lo que sea, y yo le abrí las puertas de mi casa como amigos. Me da muchísimo gusto de verdad, de corazón que él se haya podido encontrar en ‘La Isla’, que haya podido entender lo que estaba pasando en su vida porque me queda claro que no sabía qué onda y que ahora sí quiera ser padre, que padre eso (…) Hay que trabajar el amor propio (sobre el perdón de Ferka a Jorge Losa)”, dijo la influencer.

Serrath también pidió un alto a las críticas que ha recibido por la polémica con Jorge Losa: “Pido un alto a toda la gente que me está atacando porque no saben la historia de cómo fueron las cosas, de quién busca a quien, y yo no soy esa mujer que se me ha pintado. Soy una mujer que se dedica al desarrollo humano, que empodera a las mujeres, que las invita a que no se dejan nunca de nadie, así que… si eso les molesta, ni modo, porque va a haber mucho más de Serrath”.

