¿Javier Bátiz y Carlos Santana se odiaban? Así fue su única presentación en la tv

El legendario músico Javier Bátiz falleció a los 80 años tras complicaciones de salud que mantenía desde hace unos meses. Considerado uno de los fundadores del rock en México, Bátiz siempre estuvo ligado a otro mexicano: Carlos Santana, con quien se dice que no se llevaba bien. ¿Es esto verdad?

El hoy fallecido siempre rechazó tales afirmaciones e incluso, relató cómo era su relación de amistad. El vínculo entre ambos inició en Tijuana, de donde Bátiz era originario, que precisamente por su ubicación fue fundamental por la influencia en la frontera con Estados Unidos.

Bátiz siempre calificó a Santana como un genio. Lo decía sin titubeos. "Carlos es un genio. Un genio", solía contar Javier sobre Carlos, a quien siempre consideró su amigo y con quien jamás rivalizó. "Las competencias son para idiotas, la música no se hizo para competir, se hizo para compartir", solía decir sobre su amistad con el autor de "Oye cómo va".

De acuerdo con Bátiz, él tenía 14 años y Santana 11 cuando se conocieron e inmediatamente se hicieron amigos, además de maestro y alumno. "Llegó la mamá de Carlos con Carlos, lo llevó a mi casa, me pidió que le enseñara a tocar, nos hicimos amigos", contó el tijuanense en una revista hace varios años.

Ricardo Rocha, el periodista que juntó a las leyendas del rock Javier Bátiz y Carlos Santana

Por su parte, Carlos Santana ha admitido que "Javier le abrió la puerta a otro mundo" desde la primera vez que lo vio tocar "con una melena así, wow".

A pesar de su gran amistad, maestro y alumno colaboraron pocas veces de manera pública, de hecho sólo hay una presentación de ambos en la televisión en el programa "En vivo", conducido por el periodista Ricardo Rocha, en el que interpretaron "I love you much too much".

