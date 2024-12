Wendy Guevara revela que se regresa a vivir a León, Guanajuato y lo que pasará con su amistad con Nicola Porcella,

Wendy Guevara no se guardó nada con sus seguidores de redes sociales y les explicó las novedades a las que está por enfrentarse, la estrella del Internet comentó que tomó una decisión muy importante que definirá los próximos meses y que es algo que tiene que ver con su estabilidad.

Lo que Wendy Guevara externó es que ya tomó la decisión de mudarse nuevamente a León, Guanajuato ciudad de la que es natal y de la que había salido debido a que se estableció en Ciudad de México por algunos meses ya que tenía bastante trabajo y en ese momento era lo mejor para ella, pues el desplazarse constantemente era muy cansado y desgastante.

Al llegar a la Ciudad de México, Wendy Guevara decidió establecerse en una casa muy cerca de los foros de Televisa, empresa en la que tenía un contrato exclusivo y con la que grabó varios programas de televisión, por lo que estar próxima a su trabajo le funcionaba perfecto.

La casa en la que aún vive Wendy Guevara en Ciudad de México, pero que está por dejar la compartía con sus amigos Agustín Fernández y Nicola Porcella, a quienes muy pronto les dirá adiós para volver a establecerse en su tan querida ciudad León, Guanajuato a la que está por regresar.

Nicola Porcella y Wendy Guevara ya no vivirán juntos. Foto IG/soywendyguevara

¿Wendy Guevara y Nicola Porcella se separan?

La primera ganadora de “La Casa de los Famosos” explicó que sus compañeros también buscarán otro hogar para vivir, pero mencionó que sigue entre sus planes regresar a Ciudad de México de vez en cuando por motivos de trabajo y que fue Nicola Porcella quien ya le ofreció quedarse con él.

“Nico me dice ‘quédate aquí en la casa, habrá un cuarto para cuando tu vengas’, yo sé que me puedo quedar un día o dos e irme, pero ya no toda la semana”, es parte de lo que menciona Wendy Guevara en sus redes sociales en las que cuenta a sus fanáticos todos los detalles sobre sus proyectos a futuro.

Nicola Porcella y Wendy Guevara sostienen una bella amista. Foto IG/soywendyguevara

¿Wendy Guevara ya no tiene exclusividad con Televisa?

Pero no es la única novedad respecto a la vida personal y trabajo de Wendy Guevara, ya que ella también hizo oficial que ya no tiene un contrato de exclusividad con Televisa, pero aseguró que la relación laboral con la empresa sigue muy bien y que continuará colaborando en proyectos en los que la inviten.

Wendy Guevara puntualizó en que son solo chismes y especulaciones todas las noticias en donde aseguran que quedó en malos términos con la televisora, por lo que reitera que ella está muy feliz con todo lo que viene en su trabajo y que tiene muchas cosas que hacer en el tema digital. Wendy Guevara comparte una casa con Agustín Fernández y Nicola Porcella. Foto IG/soywendyguevara

Sigue leyendo:

Wendy Guevara revela que se regresa a vivir a León, Guanajuato y lo que pasará con su amistad con Nicola Porcella,