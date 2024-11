Así luce actualmente Michelle Rodríguez, actriz que dio vida a "Polita" en la famosa telenovela "Amores Verdaderos"

Michelle Rodríguez es una reconocida actriz, cantante y comediante mexicana quien es principalmente recordada por su participación en programas y shows de comedía como "Me caigo de risa" y "LOL: Last One Laughing", así como por su actuación en películas como "Mirreyes vs Godínez" (2019) y Guerra de likes (2021).

También es conocida por su trabajo en el mundo del doblaje, en donde ha sido actriz de voz de personajes como Lulu en el filme animado "DC Liga de Súper-Mascotas" (2022) y más recientemente de Arcee en la cinta "Transformers: El despertar de las bestias" (2023).

Sin embargo, también se ha destacado por su presencia en las telenovelas, siendo su papel más recordado el de Policarpia "Polita" López, la empleada de servicio en la mansión de los Balvanera, en la famosa novela "Amores Verdaderos" (2012), producción en la que hizo su debut en la televisión a los 28 años.

Michelle Rodríguez como "Polita" en "Amores Verdaderos"

Foto: Captura de pantalla YouTube/ Prevedeni Deli Telenovel

Así luce actualmente Michelle Rodríguez "Polita" en la telenovela "Amores Verdaderos"

Ha pasado más de una década desde que Michelle Rodríguez debutó con su personaje de "Polita", actualmente tiene 40 años de edad y continúa dedicándose al doblaje y a la actuación, siendo uno de sus personajes más recurrentes el de "Toña" en el programa "40 y 20", el cual se ha emitido desde 2016 hasta la fecha.

Recientemente dio mucho de qué hablar luego de que se mostrará con un aspecto físico diferente al bajar de peso, algo que levantó todo tipo de especulaciones hasta que la propia actriz salió a declarar que su cambio fue provocado gracias a que quería mejorar sus hábitos alimenticios y llevar un mejor estilo de vida, pues buscaba gozar de una buena salud.

Michelle Rodríguez cambio su aspecto físico en pro de su salud

Foto:Instagram/michihart

Actualmente Michelle Rodríguez tiene 40 años

Foto:Instagram/michihart

