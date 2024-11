¿Ángela Aguilar perdió el título de "Mujer del Año"? Revista elimina la polémica publicación de Instagram

Hace algunos días, la revista "Glamour" dio a conocer a través de una portada, que Ángela Aguilar fue seleccionada como una de las "Mujeres del año", reconocimiento que busca enaltecer a las mujeres que inspiran y empoderan a otras. Aunque para muchas artistas ésto es un honor, cuando se dio a conocer que la menor de la Dinastía Aguilar formaría parte de ellas, las redes sociales se llenaron de comentarios en contra de la cantante debido a las recientes polémicas que ha protagonizado.

Cabe recordar que hace menos de una semana, otra controversia protagonizada por la cantante de regional mexicano y su esposo, el también intérprete Christian Nodal. Y es que en una entrevista para un medio internacional, Aguilar afirmó que Cazzu (expareja de Nodal y mamá de su hijo, Inti) estaba enterada de su relación incluso meses antes de que se hiciera pública; ante esto, Cazzu decidió romper el silencio y desmintió las declaraciones hechas por Ángela.

A raíz de esto y después de que "Glamour" la reconociera con este exclusivo nombramiento, muchos usuarios en redes iniciaron una campaña para exigir que el título le fuera retirado e incluso se realizó una petición en Change.or, en donde se han recaudado casi 500 mil firmas. Si bien, ésto no garantiza que Ángela sea despojada del reconocimiento, la revista pareció sentir la presión mediática y terminó por archivar la publicación donde se anunció la noticia.

Revista "Glamour" archiva publicación sobre Ángela Aguilar

Si bien, la revista aclaró que Ángela Aguilar no es la única que fue coronada como "Mujer del Año", pues junto a ella aparacen otras mujeres inspiradoras como Galilea Montijo, Dulce María, Bu Cuarón, Mabel Cadena, Macarena García, entre otras, las críticas en contra de la cantante no cesaron y la cuenta de Instagram de "Glamour" terminó por borrar la portada en donde aparecía la cantante de regional mexicano; sin embargo, en el video promocional aún se le puede encontrar, por lo que no se ha confirmado que el reconocimiento le haya sido retirado.

La reacción de la revista al creciente rechazo no se hizo esperar, pues aunque inicialmente defendió su elección y argumentó que Ángela Aguilar ha contribuido al empoderamiento femenino en la música regional mexicana, la presión pública se intensificó. En un movimiento que muchos interpretaron como una respuesta directa a las críticas y a la petición en Change.org, "Glamour" archivó la publicación que mostraba la portada individual de Ángela.

En el caso de Ángela Aguilar, las críticas se han centrado en la percepción de que no ha logrado méritos suficientes para ser considerada “Mujer del Año” en comparación con otras figuras con trayectorias más consolidadas o que han hecho contribuciones significativas a causas sociales o derechos humanos. Aunque la joven cantante ha trabajado intensamente en la música desde temprana edad y ha heredado el legado artístico de la Dinastía Aguilar, su nombramiento fue visto por algunos como un reflejo del favoritismo y la influencia de su padre, Pepe Aguilar.

Fans de Ángela Aguilar la defienden de las críticas

Mientras tanto, las y los seguidores de Ángela Aguilar han salido en su defensa y ya existe una contracampaña en Change.org busca detener el odio dirigido hacia la cantante, argumentando que nadie debería ser atacado de esa manera por decisiones personales.

Este hecho ha alimentado las especulaciones sobre si la revista cedió a la presión pública y si el caso podría sentar un precedente en el manejo de controversias similares en el futuro.

Fotografía: Instagram/@glamourmexico

Ángela Aguilar, por su parte, ha mantenido una postura relativamente reservada, pues en la entrevista que concedió a "Glamour", la joven admitió sentirse honrada por el reconocimiento, pero también mencionó que no se consideraba del todo merecedora del título. Estas declaraciones, lejos de calmar las aguas, han sido interpretadas como un intento de autocrítica que no logró contrarrestar la percepción general de favoritismo.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar y Christian Nodal son “la peor pareja del año”, asegura psicólogo que los analizó

Ángela Aguilar es “la mujer del año”: ¿podría perder el nombramiento ante petición de miles de firmas?